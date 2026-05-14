Край на сагата! Ясно е кога ще се играе Рома - Лацио

Сагата около провеждането на Рома - Лацио от предпоследния 37-и кръг на Серия "А" най-после получи своя край след споразумение между футболната лига и префекта на Рим. В крайна сметка дербито ще се изиграе в неделя от 13:00 часа българско време, съобщава “Скай Спорт”.

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

Както е известно, Серия "А" първоначално насрочи римското дерби за неделя от 13:30 часа българско време, за да се избегнат нощни сблъсъци между ултрасите, както и за да няма препокриване с финала на “Мастърс” турнира по тенис във “Форо Италико”. Впоследствие обаче префектът на Рим излезе със заповед Дерби дела Капитале да бъде отложено за понеделник с начален час 21:45 българско време. Това доведе до жалба от страна на футболната лига до регионалния административен съд, откъдето обаче прехвърлиха казуса на държавната прокуратура.

Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

Така двете страни сами трябваше да постигнат съгласие по случая. От Серия "А" предложиха мачът да остане за неделя, но да бъде изместен за 13:00 часа българско време, а финалът на тенис турнира да започне с половин час по-късно от планираното 18:00. Префектът на Рим отначало не беше съгласен с тази идея, а президентът на местната тенис федерация Анджело Бинаги по-рано днес направи следния остър коментар: “Няма да преместваме неделния финал само защото някой идиот е съставил календара на Серия "А" с краката си”.

Въпреки това футболната лига надделя със своята позиция и Рома - Лацио ще се изиграе в неделя от 13:00 часа. Заради борбата за класиране за Шампионската лига още четири мача от първенството ще стартират по същото време. Става въпрос за Пиза - Наполи, Ювентус - Фиорентина, Дженоа - Милан и Комо - Парма.

