Край на сагата! Ясно е кога ще се играе Рома - Лацио

Сагата около провеждането на Рома - Лацио от предпоследния 37-и кръг на Серия "А" най-после получи своя край след споразумение между футболната лига и префекта на Рим. В крайна сметка дербито ще се изиграе в неделя от 13:00 часа българско време, съобщава “Скай Спорт”.

Както е известно, Серия "А" първоначално насрочи римското дерби за неделя от 13:30 часа българско време, за да се избегнат нощни сблъсъци между ултрасите, както и за да няма препокриване с финала на “Мастърс” турнира по тенис във “Форо Италико”. Впоследствие обаче префектът на Рим излезе със заповед Дерби дела Капитале да бъде отложено за понеделник с начален час 21:45 българско време. Това доведе до жалба от страна на футболната лига до регионалния административен съд, откъдето обаче прехвърлиха казуса на държавната прокуратура.

Така двете страни сами трябваше да постигнат съгласие по случая. От Серия "А" предложиха мачът да остане за неделя, но да бъде изместен за 13:00 часа българско време, а финалът на тенис турнира да започне с половин час по-късно от планираното 18:00. Префектът на Рим отначало не беше съгласен с тази идея, а президентът на местната тенис федерация Анджело Бинаги по-рано днес направи следния остър коментар: “Няма да преместваме неделния финал само защото някой идиот е съставил календара на Серия "А" с краката си”.

Въпреки това футболната лига надделя със своята позиция и Рома - Лацио ще се изиграе в неделя от 13:00 часа. Заради борбата за класиране за Шампионската лига още четири мача от първенството ще стартират по същото време. Става въпрос за Пиза - Наполи, Ювентус - Фиорентина, Дженоа - Милан и Комо - Парма.

Снимки: Gettyimages