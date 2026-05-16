Официално: голям талант на Лил смени Франция с Мароко

Мароко спечели международната конкуренция за талантливия халф на Лил Аюб Буади - роден във Франция от марокански родители, след като ФИФА одобри промяната на националността му, давайки на африканската страна значителен тласък само седмици преди Световното първенство.

Кралската мароканска футболна федерация информира, че е получила решение от ФИФА, с което се одобрява искането ѝ за промяна на спортната националност на Буади. Това дава незабавно право на футболиста да представлява Мароко във всички международни турнири. 18-годишният играч представяше Франция на юношеско и младежко ниво, като за последно бе капитан на отбора до 21 години в квалификационен мач за Европейското първенство срещу Люксембург. Той обаче е решил да посвети бъдещето си на мъжкия национален отбор на Мароко.

The midfield gem is expected to receive his first World Cup call-up soon.



Халфът е смятан за един от най-ярките млади таланти в Лига 1, като се утвърди като титуляр в състава на Лил през последните сезони. Буади е записал над 90 участия за тима във всички състезания в продължение на три кампании и е най-младият футболист, участвал в среща от европейските клубни турнири - на 16 години и 3 дни.

