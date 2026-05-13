Франция ще се завърне на "Стад дьо Франс" в първите си домакинства след ерата на Дешан

  • 13 май 2026 | 14:34
Националният отбор на Франция ще се завърне на "Стад дьо Франс" в Париж за мачовете с Италия и Белгия, съответно на 2 и 5 октомври в Лигата на нациите. Това обяви президентът на федерацията Филип Диало, цитиран от вестник "Екип". "Петлите" ще играят и срещу Турция на 15 ноември, но срещата ще бъде в Бордо.

Франция не е играла на националния си стадион от 23 март 2025 година, когато тимът побеждава Хърватия след изпълнение на дузпи с 5:4 в четвъртфинал именно в Лигата на нациите. Редовното време на срещата завърши 2:0, след като преди това тимът бе отстъпил със същия резултат като гост.

"След Световното първенство, което започва след няколко седмици, следва новият подписан договор между "Стад дьо Франс" и концесионера GL Events, което ще позволи на Франция да се завърне в дома си", коментира Диало след среща на Изпълнителния комитет на федерацията в Париж.

Това ще бъдат и първите домакински мачове на новия селекционер на Франция след Световното първенство предвид обявеното напускане на Дидие Дешан. Негов наследник почти сигурно ще бъде Зинедин Зидан.

Снимки: Gettyimages

