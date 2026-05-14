Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав от 26 играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, в който финалистът от последното Световно първенство ще срещне в груповата фаза Сенегал, Ирак и Норвегия.

Големите отсъстващи включват вратаря на Пари Сен Жермен Люка Шевалие, халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и нападателя на Тотнъм Рандал Коло Муани. За сметка на това, сред избраниците на треньора са защитникът Максенс Лакроа и нападателят Жан-Филип Матета, като и двамата са играчи на Кристъл Палас. Трети вратар пък ще бъде стражът на Ланс Робин Рисер.

Преди да изброи имената на повиканите играчи, Дешан направи следното обръщение по националната телевизия TF1: “Предвид големия брой играчи както откъм количество, така и откъм качество, има мнозина, които няма да бъдат част от състава. Предвид допълнителния елиминационен кръг и високите температури, аз искам да имам максимална сигурност. Ще направя някои хора нещастни. Разбира се, че и аз самият съм емоционален в този момент. Може и да съм професионалист, но аз също съм човек. Наясно съм, че ще разочаровам някои хора и техните съпруги, деца, семейства…, но става въпрос за конкуренция. Списъкът беше завършен снощи. Все пак трябваше да се изиграят някои мачове, а травми винаги са възможни. Казвайки това, мислите ми са с контузения Юго Екитике. Нямам напрежение, но имам изискване: Фрпанция да е сред фаворитите, разбира се. Но има още 6-7 отбора. Все пак това е най-големият турнир и най-добрите участват в него. Очакванията са големи през зялото време. Франция е в топ 3 в ранглистата на ФИФА през последните 8 години”.

След обявяването на своя състав Дешан обясни избора си: “Защо да не извикам Матета? Следим го още от миналия сезон. Той получи възможност и се справи добре. Третия вратар? Това е специална роля. Шевалие, който беше с нас известно време, може да е разочарован, но не е играл от няколко месеца. От друга страна, Рисер прави страхотен сезон. Той е млад играч, който носи ентусиазъм, а това е важно за целия колектив. Максенс, с това, което направи с нас през март, позволява на целия състав да има повече увереност. Камавинга приключва един труден сезон, в който игра по-малко, а и имаше контузии. Той обаче все още е млад. Аз трябваше да взема решения и да съставя списък, но мога да си представя неговото съжаление тази вечер.

Останалите тимове също имат доста добри нападатели, но аз не мога да взема всички наши такива. Матета просто има различен профил от останалите играчи. Навремето Майкъл Олисе имаше доста труден старт, а сега дори не го поставяме под въпрос. Понякога са нужни време, подкрепа и човешко съчувствие. Н'Голо Канте? Той все още има футболни качества. В Саудитска Арабия продължи да се справя добре, а в Турция това все още е така. Ще ни помогне със своя опит. Той се буди с усмивка, която остава и на обяд, че и вечер… Той сияе и всичко е наред при него през цялото време. Това е група и не е задължително да са 26-имата най-добри. Става въпрос за баланс и комбинации. Ние виждаме елементи, които вие сигурно изпускате. Някои футболисти въобще няма да играят, а други само малко. Целта е да не загубим никого. Трябва да имаш човешки умения, за да преживееш тези моменти.

Последния ми турнир с Франция? Това е уникално чувство. Осъзнавам, че днес направих нещо за последно, но съм фокусиран върху поставената цел. Националният тим беше част от живота ми в продължение на 14 години. Но ако хората се тревожат, няма да се пенсионирам. Ще имам живот и след това. Най-важно е Световното първенство, а след това ще правя нещо друго. Не съм взел решение, но ще бъде нещо различно. Имам привилегията да мога да избирам. Не отписвам да поема друг национален отбор, а може да водя и клубен тим. Това са сред опциите, които е възможно да имам”, заяви селекционерът, който ще даде и пресконференция тази вечер.

СЪСТАВ НА ФРАНЦИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026:



Вратари: Майк Менян (Милан), Брис Самба (Рен), Робин Рисер (Ланс)



Защитници: Жул Кунде (Барселона), Люка Дин (Астън Вила), Уилям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен), Мало Густо (Челси), Ибрахима Конате (Ливърпул), Тео Ернандес (Ал-Хилал), Люка Ернандес (Пари Сен Жермен), Максенс Лакроа (Кристъл Палас)



Халфове: Орелиан Чуамени (Реал Мадрид), Адриен Рабио (Милан), Ману Коне (Рома), Уарен Заир-Емери (Пари Сен Жермен), Н'Голо Канте (Фенербахче)



Нападатели: Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Усман Дембеле (Пари Сен Жермен), Дезире Дуе (Пари Сен Жермен), Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Раян Шерки (Манчестър Сити), Манес Аклиуш (Монако), Маркюс Тюрам (Интер), Брадли Баркола (Пари Сен Жермен), Жан-Филип Матета (Кристъл Палас)