Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

С документалния си филм „Автобусът, стачката на сините“, пуснат онлайн тази сряда, стрийминг гигантът Netflix припомня скандалите около националния отбор на Франция на Световното първенство в ЮАР през 2010 г. Бившият капитан на "петлите" Патрис Евра и бившият селекционер Раймон Доменек, са в центъра на шоуто, като филмът е широко анализиран във френската спортна преса.

На 20 юни 2010 г. играчите на френския национален отбор по футбол решават да стачкуват и отказват да тренират пред очите на целия свят. Това се случва по време на Световното първенство в Южна Африка в знак на протест срещу изгонването на Никола Анелка от отбора след сблъсък със селекционера Раймон Доменек на полувремето на предишния мач на Франция с Мексико, загубен 0:2.

„Един неподвижен автобус щеше да се превърне завинаги в символ на най-гръмкото фиаско в историята на френския спорт“, обобщава Netflix в представянето на своя документален филм „Автобусът, стачката на сините“, който беше пуснат онлайн тази сряда сутринта.

Някои от най-пикантните моменти в лентата са извадени от дневника на тогавашния селекционер на "петлите" Доменек. В него треньорът не пести критики към някои от своите възпитаници.

« L'agneau Gourcuff », « le bébé Évra », le journal intime de Domenech... Avec « Le bus, les Bleus en grève », Netflix revient sur le scandale de Knysna



Почти всеки получава своята доза критика: „Тиери Анри е роден на 17 август. Обикновен Лъв: само си гледа пъпа“, „Гуркюф, какъв идиот е. Първо леко аутист, а после идиот“, „Галас винаги е намръщен. Няма да го търпя дълго“, „Анелка, който мина, без да ме погледне. Този голям идиот!“. След стачката на играчите си Доменек дори пише следните думи: „Това е най-доброто ви колективно действие през цялото Световно първенство. Самоубийството е извършено! Алилуя!“.

След разочароващото равенство срещу Уругвай (0:0) на старта на Мондиала, четем и нощните му признания: селекционер, който „не е могъл да заспи“, който „се влачи, поти се от страх, гади му се, тотален стрес“.

Dans le documentaire Le bus, les Bleus en grève, Netflix nous replonge dans le brûlant été 2010.



Следва загубата от Мексико с 0:2, на чието полувреме се разиграва кулминацията на този монументален провал за Франция: свадата между Раймон Доменек и Никола Анелка, която води до прословутата първа страница на „Екип“: „Върви се ш*бай, мръсен ку*и син“. След този провал селекционерът на „сините“ вече „не издържа“, „иска му се да плаче, да изчезне далеч от всичко“.

Припомнено е, че се стига дори до политическа намеса - тогавашния президент на Франция Никола Саркози в опит да успокои напрежението изпраща в ЮАР министъра на спорта по онова време Розлин Башело. Тя настоява за среща с играчите на „петлите“ без присъствието на треньорския щаб.

On a vu « Le bus, les Bleus en grève », le docu Netflix sur Knysna, mis en ligne ce mercredi



И докато френският отбор затъва в абсурда, думите на треньора му се радикализират. „Понякога ме обзема омраза към тези тъпаци“, осмелява се да напише той, докато съблекалнята търси „къртицата“, издала терзанията им на пресата.

Но в тази луда обстановка Раймон Доменек запазва изненадваща доза проницателност. В навечерието на прословутата стачка от 20 юни 2010 г., когато играчите отказват да слязат от автобуса за тренировка преди решаващия последен мач срещу домакините Южна Африка, селекционерът нахвърля няколко пророчески думи: „Нещо се готви, но какво? В хотела се усеща миризма на заговор“. Бъдещето ще му даде право: епизодът с автобуса ще забие последния пирон в ковчега на този френски отбор.

Скандалите около националния отбор стигат впоследствие дори и до френския парламент.