Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Един от най-обещаващите млади полузащитници в Европа Аюб Буади взе решение да представлява националния отбор на Мароко, въпреки че имаше възможност да играе за Франция.
Според информация на Foot Mercato, 18-годишният футболист на Лил е предпочел африканската страна. Френската футболна федерация (FFF) е таила надежди, че Буади ще продължи да се развива в младежките формации на Франция и в бъдеще ще направи своя дебют за мъжкия отбор, потенциално под ръководството на Зинедин Зидан.
Въпреки това, талантливият халф е направил своя окончателен избор в полза на Мароко. Очакванията са той да бъде част от състава на „атласките лъвове“ за Мондиал 2026.
Към момента Буади има на сметката си 62 мача за Лил в Лига 1. Той е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Франция, започвайки от отбора до 16 години, като е записал близо 30 двубоя.
Снимки: Gettyimages