Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Един от най-обещаващите млади полузащитници в Европа Аюб Буади взе решение да представлява националния отбор на Мароко, въпреки че имаше възможност да играе за Франция.

Според информация на Foot Mercato, 18-годишният футболист на Лил е предпочел африканската страна. Френската футболна федерация (FFF) е таила надежди, че Буади ще продължи да се развива в младежките формации на Франция и в бъдеще ще направи своя дебют за мъжкия отбор, потенциално под ръководството на Зинедин Зидан.

Един от най-обещаващите млади полузащитници в Европа, Аюб Буади, взе решение да представлява националния отбор на Мароко, въпреки че имаше възможност да играе за Франция. Според информация на Foot Mercato, 18-годишният футболист на Лил е предпочел африканската страна. Френската футболна федерация (FFF) е таила надежди, че Буади ще продължи да се развива в младежките формации на Франция и в бъдеще ще направи своя дебют за мъжкия отбор, потенциално под ръководството на Зинедин Зидан. Въпреки това, талантливият халф е направил своя окончателен избор в полза на Мароко. Очакванията са той да бъде част от състава на „атласките лъвове“ за Световното първенство през 2026 г. Към момента Буади има на сметката си 62 мача за Лил в Лига 1. Той е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Франция, започвайки от отбора до 16 години, като е записал близо 30 двубоя.

Въпреки това, талантливият халф е направил своя окончателен избор в полза на Мароко. Очакванията са той да бъде част от състава на „атласките лъвове“ за Мондиал 2026.

Към момента Буади има на сметката си 62 мача за Лил в Лига 1. Той е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Франция, започвайки от отбора до 16 години, като е записал близо 30 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages