Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

  • 14 май 2026 | 23:37
  • 273
  • 0
Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Един от най-обещаващите млади полузащитници в Европа Аюб Буади взе решение да представлява националния отбор на Мароко, въпреки че имаше възможност да играе за Франция.

Според информация на Foot Mercato, 18-годишният футболист на Лил е предпочел африканската страна. Френската футболна федерация (FFF) е таила надежди, че Буади ще продължи да се развива в младежките формации на Франция и в бъдеще ще направи своя дебют за мъжкия отбор, потенциално под ръководството на Зинедин Зидан.

Един от най-обещаващите млади полузащитници в Европа, Аюб Буади, взе решение да представлява националния отбор на Мароко, въпреки че имаше възможност да играе за Франция. Според информация на Foot Mercato, 18-годишният футболист на Лил е предпочел африканската страна. Френската футболна федерация (FFF) е таила надежди, че Буади ще продължи да се развива в младежките формации на Франция и в бъдеще ще направи своя дебют за мъжкия отбор, потенциално под ръководството на Зинедин Зидан. Въпреки това, талантливият халф е направил своя окончателен избор в полза на Мароко. Очакванията са той да бъде част от състава на „атласките лъвове“ за Световното първенство през 2026 г. Към момента Буади има на сметката си 62 мача за Лил в Лига 1. Той е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Франция, започвайки от отбора до 16 години, като е записал близо 30 двубоя.

Въпреки това, талантливият халф е направил своя окончателен избор в полза на Мароко. Очакванията са той да бъде част от състава на „атласките лъвове“ за Мондиал 2026.

Към момента Буади има на сметката си 62 мача за Лил в Лига 1. Той е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Франция, започвайки от отбора до 16 години, като е записал близо 30 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

  • 14 май 2026 | 19:09
  • 1285
  • 2
Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

  • 14 май 2026 | 18:15
  • 2078
  • 0
Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

  • 14 май 2026 | 18:08
  • 978
  • 0
Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 530
  • 0
Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

  • 14 май 2026 | 17:42
  • 423
  • 0
Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

  • 14 май 2026 | 17:27
  • 2066
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 21885
  • 98
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 23112
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 25684
  • 48
Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

  • 15 май 2026 | 00:02
  • 4309
  • 90
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 7799
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 29007
  • 97