Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

Българският футболен специалист Радостин Александров (34 г.) даде обширно интервю в Словения. За planetnogomet.si Александров сподели, че напуска косовския Балкани, където беше помощник-треньор. Наставникът, който завършва своя лиценз Про, очаква нови предизвикателства.

„През този период завършват курса на обучение в България за елитния Про лиценз на УЕФА. Ще стана най-младият български треньор с тази престижна диплома, която най-накрая ще ми позволи самостоятелно да ръководя отбори в първите лиги“, споделя Александров пред planetnogomet.si.

За последно той беше помощник-треньор в косовския гранд ФК Балкани, където си партнираше със словенеца Аднан Голубович.

„Успешно се класирахме за европейските състезания с отбора, но няма да остана тук през следващия сезон... За да бъда напълно честен... Голямото ми желание е да се върна в Словения, защото се чувствах страхотно тук и твърдо вярвам, че това би била истинска, амбициозна крачка напред в кариерата ми“, разкрива плановете си специалистът.

Футболният път на Александров е тясно свързан със Словения, където прекара две изключително успешни години. Според официалните данни на Transfermarkt, българинът е треньорът с най-дълъг престой в Табор през последните 15 години. Статистиката му е меко казано впечатляваща – за 67 мача под негово ръководство отборът записва 35 победи (52% успеваемост), 18 равенства и едва 14 загуби.

„Поех Табор в критичен, почти безнадежден момент, когато клубът не беше вкусвал победа в продължение на 10 дълги месеца и беше притиснат на дъното на таблицата, а след това сензационно завършихме сезона като втория най-добър отбор“, спомня си Александров.

