Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

Вратарят на Абърдийн и българския национален отбор Димитър Митов ще претърпи опеация и няма да играе в мачовете на клубния си тим до края на сезона в шотландското първенство.

Новината беше потвърдена от мениджъра на "доновете" Стивън Робинсън. Той обясни, че Митов е отложил хирургическата интервенция с два месеца, за да помогне на отбора да си осигури оставане в Премиършип. Мисията беше изпълнена преди няколко дни с победата срещу Дънди Юнайтед (2:0).

Днес на вратата на Абърдийн застана Пер Кристиан Браайтвайт , а тимът загуби с 0:2 на своя "Питодри" от борещия се за оцеляването си Сейнт Мирън. Попаденията за гостите отбелязаха Ричард Кинг в 42-рата минута и Килиан Филипс в 80-ата.

След поражението Абърдийн остана на 8-о място в класирането кръг преди края на сезона. Сейнт Мирън пък е на предпоследното 11-о място и ще играе бараж срещу отбор от второто ниво на шотландския футбол.

