Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

  • 12 май 2026 | 23:35
  • 320
  • 0
Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

Вратарят на Абърдийн и българския национален отбор Димитър Митов ще претърпи опеация и няма да играе в мачовете на клубния си тим до края на сезона в шотландското първенство.

Новината беше потвърдена от мениджъра на "доновете" Стивън Робинсън. Той обясни, че Митов е отложил хирургическата интервенция с два месеца, за да помогне на отбора да си осигури оставане в Премиършип. Мисията беше изпълнена преди няколко дни с победата срещу Дънди Юнайтед (2:0).

Днес на вратата на Абърдийн застана Пер Кристиан Браайтвайт , а тимът загуби с 0:2 на своя "Питодри" от борещия се за оцеляването си Сейнт Мирън. Попаденията за гостите отбелязаха Ричард Кинг в 42-рата минута и Килиан Филипс в 80-ата.

След поражението Абърдийн остана на 8-о място в класирането кръг преди края на сезона. Сейнт Мирън пък е на предпоследното 11-о място и ще играе бараж срещу отбор от второто ниво на шотландския футбол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

  • 11 май 2026 | 20:42
  • 4910
  • 2
Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

  • 11 май 2026 | 17:07
  • 743
  • 0
Филип Кръстев претърпя операция

Филип Кръстев претърпя операция

  • 11 май 2026 | 14:44
  • 3399
  • 5
Късен гол подпечата шампионската титла на Гърция за АЕК и Мартин Георгиев

Късен гол подпечата шампионската титла на Гърция за АЕК и Мартин Георгиев

  • 10 май 2026 | 22:19
  • 21585
  • 8
Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

  • 10 май 2026 | 21:56
  • 2057
  • 0
Железничар и Галчев с класически успех

Железничар и Галчев с класически успех

  • 10 май 2026 | 21:36
  • 2034
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 12969
  • 49
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 27411
  • 70
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 55330
  • 567
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 26865
  • 37
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 9724
  • 52
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 37651
  • 52