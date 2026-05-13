АЕК не се даде на ПАОК, Олимпиакос стъпи на второто място

Новият шампион АЕК направи 1:1 при гостуването си на ПАОК в среща от предпоследния кръг на плейофите в гръцкото първенство. Мартин Георгиев отново остана на резервната скамейка за тима от Атина, който си гарантира титлата с успеха срещу Панатинайкос (2:1) през уикенда.

За ПАОК мачът на "Тумба" беше много важен. Тимът на Кирил Десподов, който се възстановява от операция, води битка за второто място с Олимпиакос. "Черно-белите" създадоха повече положения, но в73-тата минута бяха наказани с гол на Лука Йович. Все пак, финалният щурм на отбора на Разван Луческу донесе изравнително попадение на младока Анестис Миту в 88-ата минута.

Равенството в Солун беше добре дошло за Олимпиакос. Грандът от Прея надви с 1:0 Панатинайкос в голямото дерби на гръцкия футбол и вече има аванс от 2 точки пред ПАОК.

През целия мач Олимпиакос доминираше. В 41-вата миниута гол на домакините беше отменен заради нарушение, в самия край на полувремето Родиней отбеляза така ценнотопопадение за състава на Хосе Луис Мендилибар.

В последния кръг Олимпиакос ще гостува на АЕК и при победа ще си гарантира второто място и участие в квалификациите на Шампионската лига.

ПАОК ще търси задължителна победа срещу Панатинайкос в Атина и ще чака грешна стъпка на Олимпиакос.