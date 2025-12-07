Популярни
Победа с 6 гола при дебюта на Александров в Суперлигата на Косово

Победа с 6 гола при дебюта на Александров в Суперлигата на Косово

Отборът на Балкани победи с 6:1 като домакини Прищина РЕ в мач от 16-ия кръг на Суперлигата на Косово.

Това бе втора победа за Балкани, след като привлече Александров в редиците си, като по-рано през седмицата трикратният шампион на Косово победи втородивизионния Рилиндия с 1:0 в турнира за Купата на страната.

Александров се присъедини към Балкани по покана на новопривлечения старши треньор Мислав Кароглав, който е бивш наставник на хърватския Хайдук (Сплит) и молдовския Шериф. Балкани е първенец във временното класиране, но с мач повече от преследвачите си Прищина от столицата. Другата седмица двата тима се изправят един срещу друг в спор за първото място преди зимната пауза.

