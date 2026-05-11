Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

Цървена звезда ще иска за голямата си млада звезда Василие Костов най-малко 20 милиона евро, макар за момента да няма конкретна оферта или засилен интерес, обяви генералният директор на сръбските шампиони Звездан Терзич.

Днес (понеделник) Костов навърши пълнолетие и вече може да бъде трансфериран зад граница, каквито са правилата за страни извън Европейския съюз. Костов има 34 мача и 12 гола през сезона в сръбската Суперлига, в това число и един във вратата на големия съперник Партизан.

Много клубове бяха споменавани като потенциални кандидати за подписа на талантливия атакуващ халф, чийто баща е от българското малцинство, живеещо в намиращия се на границата град Цариброд, припомня БТА.

Медиите в Англия съобщават, че Арсенал е най-заинтересован, като също така се коментираше евентуален интерес на Интер, а се мълвеше и за изпратени скаути от Байерн (Мюнхен).

„Цена от 20 милиона евро може да бъде по джоба само от отборите от Висшата лига на Англия. Също така те могат и да инвестират в бъдещето, което означава покупка и изпращане под наем за трупане на опит и адаптация на по-високо ниво в Португалия – среда, която има партньорски отношения с Арсенал или Манчестър Сити“, пише MozzartSport.

"Костов има всичко, за да премине в голям клуб – бързина, добро пазене на топката, бързи решения под натиск и изненадващи пасове. И тези качества се видяха в европейските мачове“.

Звездан Терзич намекна за подобен сценарий в интервю за вестник „Курир“: „Цената, която искаме за Васа Костов, може да бъде платена само от клуб от Премиър лийг, няколко клуба от Германия и няколко клуба от Португалия, което е временно решение и инвестиция. Те могат да отговорят на изискванията ни“, казва още Терзич.