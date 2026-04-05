Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкани
Станислав Петков излезе титуляр при победа за Балкани

  • 5 апр 2026 | 09:33
  • 748
  • 0

21-годишният български полузащитник Станислав Петков започна като титуляр в двубоя от 27-ия кръг на Косовската Суперлига между Балкани и Дукаджини. Балкани постигна драматична победа с 2:1, като отбеляза победното попадение в 95-ата минута. Петков остана на терена до 70-ата минута, когато тимът му водеше с 1:0.

Българинът взе активно участие в офанзивните действия на своя отбор. На два пъти той изведе свои съотборници на отлични позиции в наказателното поле, но и в двата случая вратарят се намеси решително и не позволи на Петков да запише асистенция. Полузащитникът имаше принос и за първото попадение, след като с ключово подаване намери Алмир Кризиу по фланга, откъдето започна головата атака.

След изиграни 27 мача Балкани заема първото място в класирането на Косовската Суперлига, като има мач повече от Дрита. От началото на годината отборът редува силни със слаби изяви.

Старши треньор на тима е бивш наставник на Шериф (Молдова) и Хайдук (Сплит), а негов помощник е българинът Радостин Александров, който през последните две години водеше словенския Табор (Сежана).

Балкани продължава битката както за титлата, така и за Купата на Косово. Идната сряда тимът ще изиграе първия си полуфинален двубой, отново срещу Дукаджини.

Следвай ни:

Виж всички

