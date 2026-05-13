Гурник се сбогува с мечтата за дубъл, Рупанов отново не игра

Арка (Гдиня) и Гурник (Забже) направиха нулево равенство в среща от 31-ия кръг на полската Екстракласа. По този начин гостите останаха на 6 точки зад лидера в класирането Лех (Познан) и се простиха с надеждите си за златен дубъл, след като в началото на месеца вдигнаха Купата на Полша.

Борислав Рупанов за пореден път не се появи в игра за Гурник. Бившият нападател на Левски беше на резервната скамейка, както и при загубата от Заглебие (Любин) преди няколко дни. Младежкият национал не се е появявал на терена за тима си от 8 март, когато записа 18 минути при равенството срещу Мотор (Любин).

Арка също трябваше да преследва победата, за да се доближи до спасителното 15-о място. Тимът от Гдиня обаче действаше твърде предпазливо през повечето време и стигна само до точка, която го остави в зоната на изпадащите два кръга преди края на сезона.

За Гурник е важно да запази втората си позиция, гарантираща участие в квалификациите на Шампионската лига. Това обаче няма да е лесна задача в конкуренцията на Ягелония, Ракув, ГКС Катовице и Заглебие (Любин).