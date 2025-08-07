Нова порция сблъсъци в Лигата на конференциите

Популярни
  7 авг 2025
В днешния 7-и август (четвъртък) ще се изиграе по-голямата част от срещите от третия предварителен кръг на най-нискоразредния турнир на УЕФАЛигата на конференциите.

Програмата на първия тур от двубоите стартира във вторник, когато Клаксвик от Фарьорските острови взе аванс с 2:0 срещу Неман от Беларус.

Клаксвик мечтае за нови европейски вечери
Клаксвик мечтае за нови европейски вечери

Днес специално ще бъде много интересен ден за българската публика, тъй като от 19:00 часа започва визитата на Арда Кърджали срещу Кауно Жалгирис в Литва.

Арда ще търси добър резултат в Литва
Арда ще търси добър резултат в Литва

Кърджалийци вече записаха златни страници в историята си, след като преодоляха първия си съперник в Европа преди седмица след два много силни мача с финландския ХИК.

Браво, Арда! Българите пребориха с дузпи коравите финландци
Браво, Арда! Българите пребориха с дузпи коравите финландци

Сега момчетата на Александър Тунчев ще опитат да направят онова, което никой не очакваше в началото на европейската им кампания – да стигнат до плейофите на надпреварата.

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Малко по-късно – от 21:00 часа – стартира срещата на другия ни евробоец в този турнир. В столицата София на стадион “Георги Аспарухов” Левски ще опита да замечтае за нова “синя” приказка, като ще се стреми да вземе добър резултат срещу азербайджанския Сабах.

Извънземен Светослав Вуцов прати Левски напред в Лига Европа след драма с дузпи
Извънземен Светослав Вуцов прати Левски напред в Лига Европа след драма с дузпи

Това ще е първи мач за 26-кратните ни шампиони в Лигата на конференциите от 2023 г. насам, тъй като те стартираха европейската си кампания в Лига Европа.

Силен Левски отпадна след продължения и гол със задна ножица, белгийски рефер поряза жестоко "сините"
Силен Левски отпадна след продължения и гол със задна ножица, белгийски рефер поряза жестоко "сините"

Там те отстраниха един съперник в лицето на израелския Апоел (Бер Шева), но за съжаление отпаднаха след това от португалския Брага.

Тежък жребий за Левски в плейофите за влизане в Лигата на конференциите
Тежък жребий за Левски в плейофите за влизане в Лигата на конференциите

С интерес ще наблюдаваме и потенциалните съперници на Левски и Арда в плейофния кръг. “Сините” от София при успех над Сабах ще играят с победителя от двойката между АЗ Алкмаар и Вадуц.

Арда се размина с Фиорентина и другите фаворити в плейофа за ЛК
Арда се размина с Фиорентина и другите фаворити в плейофа за ЛК

Арда от своя страна ще играе срещу победителя от двойката Ракув (Полша) – Макаби Хайфа (Израел).

