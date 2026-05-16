Историческа лудница: Хартс и Селтик в същински финал за титлата

„Ще бъде истинска лудница“, каза Дерек Макинес, докато се подготвя да изведе Хартс на „Селтик Парк“ за решаващия мач в последния ден на шотландската Премиършип. Отборът от Единбург е начело от септември и има аванс от една точка след 37 мача.

Ако не загуби, Хартс ще стане шампион на Шотландия за първи път от 1960 г. Нито един отбор извън дуото на Старата фирма — Селтик и Рейнджърс — не е завършвал на върха от Абърдийн през 1985 г. насам. Това е и първата пряка битка за титлата в последния ден между първите два отбора в Шотландия от 1991 г., когато Рейнджърс изпревари Абърдийн.

Селтик трябва да победи, за да защити короната си и да стане шампион за пети пореден път. А сякаш емоциите не са достатъчно нажежени, това може да бъде последният домакински мач за временния мениджър Мартин О’Нийл. Ветеранът заяви, че има „разумен шанс“ това да се окаже така. Той очаква „наелектризирана“ атмосфера.

„Истинско зрелище“, така Макинес описа съботния обеден мач.

Селтик има инерцията, докато се стреми към седма поредна победа в първенството. Представянията невинаги са били убедителни, но отборът успява да стига до резултата. Хартс имаше колебание преди разделянето на лигата, като взе само една точка от четири гостувания, но реагира добре с три победи и едно равенство след разделянето на дивизията за финалния етап.

Лидерът в класирането няма загуба срещу Селтик в трите мача помежду им този сезон. През октомври Хартс спечели с 3:1 на „Тайнкасъл“ — резултат, който сложи край на втория период на Брендън Роджърс начело на Селтик. Два месеца по-късно те развалиха дебюта на Вилфрид Нанси като мениджър на Селтик, напускайки Глазгоу с успех 2:1.

През януари Хартс на два пъти навакса изоставане при равенството 2:2 в Горги. Макар да е непобеден у дома в първенството, Хартс е по-несигурен при гостуванията си — с пет загуби и четири равенства.

Селтик е допуснал осем загуби в Премиършип този сезон — повече, отколкото в предишните две кампании взети заедно, като половината от тях дойдоха по време на краткия престой на Нанси. Селтик преследва 14-та титла за последните 15 години и общо 56-а шампионска корона на Шотландия.

Хартс чака 66 години от четвъртия си триумф насам. За отбора от „Тайнкасъл“ имаше болезнено близки случаи през 1965 и 1986 г. В първия случай тимът изпусна титлата по старата система за голов коефициент след решаващ мач у дома срещу Килмарнък в последния ден.

Вторият случай беше може би още по-жесток, тъй като Хартс беше на седем минути от славата, преди резервата на Дънди Албърт Кид да вкара два пъти на „Денс Парк“. Селтик се възползва напълно от първата загуба на Хартс в 32 мача, разгромявайки Сейнт Мирън с пет гола в Пейсли, за да триумфира по голова разлика.

От 1986 г. насам Селтик също е имал своя дял от триумфи и разочарования в последния ден. Тимът изпусна титлата в последния кръг през 2003, 2005, 2009 и 2011 г. В същото време завърши на върха след победа в последния ден през 2008 г. — 10 години след още една от драматично спечелените си титли.

О’Нийл излезе от пенсия не веднъж, а два пъти този сезон, за да спасява Селтик. 74-годишният специалист спечели седем трофея по време на първия си престой в Селтик между 2000 и 2005 г., включително три титли. Когато получи спешното обаждане да замени Роджърс, О’Нийл не беше работил като мениджър повече от шест години.

Под негово ръководство Селтик записа пет поредни победи в първенството и се изравни с Хартс, при това с мач по-малко. След това трябваше да го направи отново. Едва четири седмици след като се сбогува, О’Нийл се върна, а Хартс вече имаше аванс от шест точки, като двата отбора бяха изиграли по 20 мача.

Загубата от Дънди Юнайтед на „Танадис“ остави Селтик на пет точки от върха при оставащи седем кръга, а Рейнджърс беше втори. О’Нийл заяви, че ще му трябват седем победи, за да има шанс. Той вече осигури първите шест.

Макинес завърши девети с Килмарнък миналия сезон — две места под Хартс. По време на периода си в Абърдийн той три поредни години завършваше втори след Селтик. Колекцията му от трофеи изглежда скромна в сравнение с тази на О’Нийл, но Хартс има свой опитен мъдрец в сянка — сър Алекс Фъргюсън, който дава насоки на Макинес.

Последният човек, който разби двупола на Старата фирма, беше забелязан с бордова вратовръзка на „Тайнкасъл“ и е в редовен контакт с мениджъра на Хартс.

