Българин подписа с лидера в Косово

21-годишният халф Станислав Петков подписа с Балкани, преминавайки от словенския Табор (Сежана), научи Sportal.bg. Петков играе като дефанзивен полузащитник и зад гърба си има участия в елита у нас за Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца).

В последните два сезона бе част от втородивизионния "Табор", записвайки над 50 мача и попадайки в идеалния отбор на Втора лига в Словения за сезон 2024/2025, отчитайки се с 6 гола и 6 асистенции като дефанзивен халф.

Петков бе и начело в престижна класация като полузащитника с най-много отнети и пресечени топки в Словения за 2025г.

Балкани бе поет в края на ноември от хърватския треньор Мислав Кароглан, като негов помощник е българинът Радостин Александров. Той бе начело на Хайдук (Сплит) и молдовския "Шериф".