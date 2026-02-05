Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкани
  3. Българин подписа с лидера в Косово

Българин подписа с лидера в Косово

  • 5 фев 2026 | 20:39
  • 234
  • 0
Българин подписа с лидера в Косово

21-годишният халф Станислав Петков подписа с Балкани, преминавайки от словенския Табор (Сежана), научи Sportal.bg. Петков играе като дефанзивен полузащитник и зад гърба си има участия в елита у нас за Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца).

В последните два сезона бе част от втородивизионния "Табор", записвайки над 50 мача и попадайки в идеалния отбор на Втора лига в Словения за сезон 2024/2025, отчитайки се с 6 гола и 6 асистенции като дефанзивен халф.

Петков бе и начело в престижна класация като полузащитника с най-много отнети и пресечени топки в Словения за 2025г.

Балкани бе поет в края на ноември от хърватския треньор Мислав Кароглан, като негов помощник е българинът Радостин Александров. Той бе начело на Хайдук (Сплит) и молдовския "Шериф".

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 12617
  • 40
ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

  • 5 фев 2026 | 00:56
  • 2411
  • 1
Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

  • 4 фев 2026 | 23:01
  • 1459
  • 0
ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 3684
  • 2
Отложиха мача на Митов срещу Селтик

Отложиха мача на Митов срещу Селтик

  • 4 фев 2026 | 19:18
  • 1575
  • 1
Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 4 фев 2026 | 03:32
  • 4680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 12173
  • 110
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 6910
  • 10
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 23046
  • 58
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 18910
  • 43
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 12617
  • 40
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 20:25
  • 4439
  • 0