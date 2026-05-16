Джо Гомес: Не можем да се самосъжаляваме

  • 16 май 2026 | 09:54
Защитникът на Ливърпул Джо Гомес нарече загубата с 2:4 от Астън Вила „разочароваща“ и призова отбора да отговори подобаващо, като победи Брентфорд в последния си мач за сезона и да си осигури участие в Шампионската лига.

Загубата свали Ливърпул на пето място във временното класиране, с риск да бъде изпреварен от Борнемут и Брайтън в конкуренцията за челната петица. Астън Вила многократно затрудни защитата на Ливърпул, отбелязвайки четири гола, а мърсисайдци допуснаха 12-та загуба в лигата през сезона, взимайки само 1 точка от последните си три двубоя.

„Просто е разочароващо, защото това е резултат от пропуски в концентрацията“, заяви 28-годишният Гомес за официалния уебсайт на клуба. „Във Висшата лига разликите се малки и това допринася за разочарованието. Но не можем да стоим и да се самосъжаляваме, просто трябва да си свършим работата. Знаем какво трябва да направим следващия уикенд - трябва да победим Брентфорд у дома“, добави футболистът на Ливърпул.

„Знаем, че трябва да дадем на феновете нещо, което да подкрепят в начина, по който играем и подходим към мача. Надяваме се да завършим сезона позитивно - това е целта“, категоричен бе Джо Гомес.

Ливърпул ще бъде домакин на Брентфорд на 24 май.

