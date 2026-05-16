Слот: Изпускаме твърде много точки далеч от дома

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не скри разочарованието си след загубата с 2:4 от Астън Вила. Той е разочарован, че за пореден път тимът му не бе на нужното ниво в мач като гост.

„След 2:1 мачът ни се изплъзна. Преди това мисля, че започнахме добре през първите 10 минути на второто полувреме, след което контролирахме играта, без обаче да създаваме положения – но това не ни е за първи път този сезон. При 1:1 бяхме близо до това да поведем с 2:1, а след това начинът, по който допуснахме гола за 2:1, е нещо, което не ни се беше случвало досега през сезона. Този сезон допуснахме много голове, в които трудно бихте повярвали, освен ако не ги преживеете, и точно това се случи днес. След това Вила бяха по-добрият отбор и мачът ни се изплъзна. Въпросът не е в мен или в това колко съм разочарован – разочароващо е за всички свързани с клуба: играчи, щаб и най-вече за феновете. Разочароващо е за футболистите, които се завърнаха в игра, а във футбола човек може да се подхлъзне [Доминик Собослай], но е толкова жалко. Това вероятно е просто част от нашия сезон. Знаем какво трябва да направим следващата седмица“, започна Слот.

Това бе осма загуба за Ливърпул като гост през сезона, като така тимът записа най-лошото си представяне далеч от дома от 14 години насам.

„По принцип отборите изпитват повече затруднения далеч от дома, но за топ отбор като нашия това са твърде много загуби и загубени точки. Това до голяма степен се дължи на факта, че головете, които допускаме, като цяло са твърде леки. Имаме шансове, но този сезон не сме толкова ефективни при завършването им, колкото бяхме през миналия. Не помага и това, че [Александър] Исак почти не е играл за нас или че Юго [Екитике] не беше на разположение. Това е положението. Фокусът ни изцяло е върху Брентфорд следващата седмица“, допълни специалистът.

Той обаче отказа да коментира бъдещето си, което сега не е на дневен ред.

„Въпросът не е в мен, а в това, че сме разочаровани от резултата. Говорих по темата вчера и това е достатъчно. Фокусирани сме върху мача с Брентфорд и върху това да заслужим подкрепата на феновете, като започнем срещата агресивно и добре. Кулминацията от подкрепата на привържениците и доброто представяне ще ни доведат до това, което искаме да постигнем, а именно – класиране за Шампионската лига“, завърши нидерландецът.