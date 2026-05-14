Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Харви Елиът ще се завърне в Ливърпул след края на сезона

Харви Елиът ще се завърне в Ливърпул след края на сезона

  • 14 май 2026 | 15:45
  • 324
  • 0
Харви Елиът ще се завърне в Ливърпул след края на сезона

Полузащитникът Харви Елиът ще се завърне в Ливърпул след края на сезона. 23-годишният англичанин играе като преотстъпен под наем в Астън Вила, но записа едва 284 минути на терена в хода на кампанията. Мениджърът Арне Слот беше попитан относно ситуацията с Елиът по време на пресконференцията си преди мача срещу Вила в петък и обяви, че халфът ще се завърне при „червените“.

„Мисля за него и за всички - не се получи така, както той искаше, както ние искахме и както най-вероятно от Вила искаха, защото обикновено подписваш с играч, или го привличаш под наем, за да го използваш. Това не се случваше често. Не е моя работа да отговарям защо, но разбира се, никога не е приятно за играч да не играе много минути, особено след сезона му с нас, в който предполагам игра доста повече минути от тези 280. Той отиде там, за да получи повече игрово време, но за жалост това не се случи“, каза нидерландският специалист.

В едва 11-те си участия във всички турнири Елиът отбеляза едно попадение, което дойде при отпадането на Астън Вила от Брентфорд в третия кръг за Купата на лигата.

„Той е такъв талантлив футболист, който се справи толкова добре на Европейското първенство до 21 години, че искаш играч като него да получава повече време на терена. Той също така отиде в много добър отбор, където имат много силни футболисти. Не знам защо не игра толкова минути, колкото очакваше. Не мога да кажа, но винаги е жалко, когато някой играч почти не е на терена за две години, особено на неговата възраст“, добави Слот.

Харви Елиът има договор с мърсисайдци до следващия юни, а нидерландският наставник заяви, че той ще бъде с отбора в началото на предстоящата кампания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

  • 14 май 2026 | 13:23
  • 1767
  • 4
Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

  • 14 май 2026 | 12:31
  • 884
  • 0
Нова Зеландия обяви състава си за Световното

Нова Зеландия обяви състава си за Световното

  • 14 май 2026 | 12:24
  • 794
  • 1
Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Феновете изпратиха националния отбор на Иран

  • 14 май 2026 | 12:18
  • 930
  • 1
Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

  • 14 май 2026 | 11:59
  • 6252
  • 7
Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

  • 14 май 2026 | 11:28
  • 9029
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4536
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8376
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3696
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2267
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12433
  • 19
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2781
  • 8