Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

Ливърпул е на път да привлече халфа Магнес Аклиуш от Монако, съобщава авторитетното френско издание L’Equipe.

Според източника 24-годишният французин се разглежда като евентуален заместник на Мохамед Салах, който ще напусне английския клуб със свободен трансфер след края на настоящата кампания.

Според източника от Ливърпул не са обезпокоени от искането на Монако за 50 млн. евро за играча. Мърсисайдци обаче може да се сблъскат с конкуренцията на Тотнъм, ако лондончани спечелят надлъгването с градския съперник Уест Хам за оцеляване в елитната Премиър лийг.

За самия играч предложението на Ливърпул би било повече от примамващо, тъй като ще има възможност за изява на най-високо европейско ниво в Шампионската лига, където почти по всяка вероятност все още действащите английски първенци ще играят и през сезон 2026/2027. В Монако от своя страна би могъл да се надява най-много на класиране в Лигата на конференциите, ако в последния кръг монегаските изместят Марсилия от шестото място.

Аклиуш играе за Монако от юли 2022 г. и има договор с тима от Княжеството, състезаващ се във френската Лига 1, до края на сезон 2027/2028. През настоящата кампания той е отбелязал 7 гола и е направил 11 асистенции в 42 мача. Платформата Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 50 милиона евро.

