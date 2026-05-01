Салах води преговори с Фенербахче

Мохамед Салах вероятно ще остане в Европа и през следващия сезон, въпреки примамливите оферти от Саудитска Арабия. Нападателят ще напусне Ливърпул, а най-вероятният му следващ клуб е Фенербахче.

Според информация на “A Spor”, представители на турския гранд вече водят преговори със Салах. Страните са имали две срещи, а трета е била планирана за дните след дербито между Фенербахче и Галатасарай, но е пропаднала заради президентските избори в турския клуб.

Египтянинът иска 20 млн. евро годишна заплата, за да подпише с Фенербахче. Това разкри вицепрзидентът на тима от Истанбул Ертан Торуногулари.

33-годишният Салах оплучи контузия при победата с 3:1 над Кристъл Палас и се смяташе, че е изиграл последния си мач за Ливърпул, но според последните информации, той ще се завърне на терена в края на сезона. Египтянинът ще си тръгне от “Анфийлд” като третият най-добър голмайстор на тима за всички времена.

Следвай ни:

Снимки: Imago