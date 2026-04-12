Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

Българинът Марин Петков беше титуляр при загубата на клубния си Ал-Таавон с 1:2 в домакинството на Ал-Холуд от 28-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Шакийл Пинас (4’) от дузпа и Густаво Родригес (23’) вкараха головете за победителите, които взеха ценна победа в битката за оцеляване и вече имат шест точки аванс спрямо първия в зоната на изпадащите Ал-Рияд. Мохамед Ал-Досари (8’) отбеляза единственото попадение за домакините, които са на 5-ото място, далеч на цели 20 точки от челната тройка, даваща право на участие в азиатските клубни турнири.

Марин Петков остана на терена по време на целия мач, но за съжаление той не направи асистенция и не вкара гол, а вместо това си изкара жълт картон. С екипа на арабите българинът към момента има 1 отбелязан гол, 2 направени асистенции и 2 жълти картона в рамките на 9 срещи, в които е записал минути. В следващия кръг Ал-Таавон ще гостува на Ал-Найма. Срещата е на 23-и април (четвъртък) от 19:10 часа българско време.