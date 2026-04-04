  • 4 апр 2026 | 23:09
Отборът на Марин Петков спря Ал-Хилал, българинът с асистенция срещу тима на Симоне Индзаги

Oтборът на Марин Петков Ал-Таавон записа престижно равенство 2:2 срещу борещия се за титлата Ал-Хилал, воден от Симоне Индзаги,  в мач от 27-ия кръг на саудитската елитна дивизия. Българският национал отново бе един от най-добрите за своя тим, като се отчете с нова асистенция – за първия от двата гола на бразилския бранител Андрей Джирото. Петков остана на терена през всичките 90 минути и игра като ляв уинг-бек в схемата на тима си с петима защитници.

Така отборът на българина записа четвърто равенство в последните си пет мача, като заема пето място в класирането. След грешната си стъпка пък Ал-Хилал вече изостава на пет точки от тима на Кристиано Роналдо Ал-Насър.

Ал-Хилал бе по-настоятелният отбор през първата част и имаше превъзходство, но дълго време не успяваше да го материализира. Едва в 43-ата минута тимът на Индзаги поведе, след като младият французин Мохамед Меите направи отличен пробив отляво и стреля, а бразилският вратар на Ал-Таавон Майлсон не успя да отрази удара му – 1:0 за домакините.

Десет минути след почивката обаче тимът на Петков изравни. Именно той центрира отлично от корнер, а бразилският ветеран Андрей Джирото с глава прати топката в мрежата на Ал-Хилал – 1:1. Последва натиск на домакините, при който голмайсторът Меите от добра позиция стреля в аут. Ал-Таавон пък постигна пълен обрат в 67-ата минута, когато пак Джирото се разписа отново с глава след добро центриране отдясно - 1:2.

Все пак Ал-Хилал натисна и десетина минути по-късно опасен удар на Малком бе блокиран от бранител на гостите, но топката попадна в бразилеца Маркос Леонардо, който отблизо изравни - 2:2. До края обаче тимът на Индзаги така и не успя да вкара решителното попадение и срещата завърши при този резултат.

