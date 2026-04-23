Марин Петков се разписа за успех на Ал-Таавон срещу тима на Ел Маестро

Българският национал Марин Петков се разписа за тима си Ал-Таавон при победата с 2:1 като гост над последния в класирането Ал-Найма в мач от 29-тия кръг на саудитската елитна дивизия. Българинът вкара второто попадение за отбора си в 63-ата минута срещу съперника, воден от бившия треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро, като това бе и втори негов гол за сезона за саудитците.

Доскорошният футболист на Левски отново започна като титуляр за тима си и престоя на терена 75 минути. и този път игра в по-обичайна за него роля - по левия фланг на нападението, за разлика от друг път, когато се налагаше да действа по-скоро като уинг-бек.

Така с успеха си Ал-Таавон прекъсна серията си от три мача без победа и отново се изкачи на 5-а позиция в класирането, макар и да е твърде далеч от топ 4. Ал-Найма пък остава на дъното и на практика е изпаднал е от елита при шест оставащи кръга.

Още в 8-ата минута отборът на Петков излезе напред, след като бразилският бранител на домакините Витор Варгас си вкара автогол за 0:1. През останалото време на двубоя Ал-Таавон продължи да доминира и закономерно удвои аванса си в 63-ата минута. Тогава именно Марин Петков се разписа, след като се възползва от подаване на Мохамед Ал Кувайкиби и с диагонален изстрел от наказателното поле удвои аванса на тима си за 0:2. Дванадесетина минути по-късно бившият играч на Левски бе заменен.

Все пак домакините успяха да върнат едно попадение в 84-ата след добра контраатака и гол на бразилския защитник Самир за 1:2. До края на срещата от Ал Найма имаха сериозни претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени от главния съдия и така тимът на Петков се поздрави с трите точки.