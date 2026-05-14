Премиър лийг обяви претендентите за мениджър и играч на сезона, Игор Тиаго е сред номинираните

Висшата лига на Англия обяви имената на шестимата номинирани треньори, които ще спорят за приза Мениджър на сезона. Микел Артета и Джосеп Гуардиола пренасят и на този терен битката, която водят Арсенал и Манчестър Сити за първото място в Премиър лийг. Майкъл Карик, който все още е със статута на временен мениджър на Манчестър Юнайтед, също е оценен заради работата, с която преобрази “червените дяволи” в месеците, откакто замени Рубен Аморим.

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола, който може да вкара отбора си дори в Шампионската лига, в случай че шестото място осигури такава квота, е сред претендентите. Кийт Андрюс (Брентфорд) и Режис льо Бри (Съндърланд) са останалите двама номинирани.

Паралелно с това Премиър лийг обяви и осем футболисти, които ще се борят за наградата за Играч на сезона. Трима от тях са от Арсенал - Давид Рая, Габриел Магаляеш и Деклан Райс. Двама са представителите на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд и януарската покупка Антоан Семеньо. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго и звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт са останалите претенденти.

Феновете могат да гласуват и в двете категории до 14.00 часа българско време на 18 май. Техният вот ще бъде комбиниран с този на комисията от футболни експерти и така ще бъдат определени победителите. Техните имена ще се знаят през следващата седмица.

