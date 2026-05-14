  • 14 май 2026 | 14:39
Премиър лийг обяви претендентите за мениджър и играч на сезона, Игор Тиаго е сред номинираните

Висшата лига на Англия обяви имената на шестимата номинирани треньори, които ще спорят за приза Мениджър на сезона. Микел Артета и Джосеп Гуардиола пренасят и на този терен битката, която водят Арсенал и Манчестър Сити за първото място в Премиър лийг. Майкъл Карик, който все още е със статута на временен мениджър на Манчестър Юнайтед, също е оценен заради работата, с която преобрази “червените дяволи” в месеците, откакто замени Рубен Аморим.

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола, който може да вкара отбора си дори в Шампионската лига, в случай че шестото място осигури такава квота, е сред претендентите. Кийт Андрюс (Брентфорд) и Режис льо Бри (Съндърланд) са останалите двама номинирани.

Паралелно с това Премиър лийг обяви и осем футболисти, които ще се борят за наградата за Играч на сезона. Трима от тях са от Арсенал - Давид Рая, Габриел Магаляеш и Деклан Райс. Двама са представителите на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд и януарската покупка Антоан Семеньо. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго и звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт са останалите претенденти.

Феновете могат да гласуват и в двете категории до 14.00 часа българско време на 18 май. Техният вот ще бъде комбиниран с този на комисията от футболни експерти и така ще бъдат определени победителите. Техните имена ще се знаят през следващата седмица.

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

Нова Зеландия обяви състава си за Световното

Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

11-те на Септември и Спартак (Варна)

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

