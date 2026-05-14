Манчестър Юнайтед представи новия си екип

  • 14 май 2026 | 15:12
Манчестър Юнайтед и “Адидас” представиха новия домакински екип на “червените дяволи” за сезон 2026/27. Вдъхновена от 70-те години на миналия век, изчистената червена основа позволява на емблематичната поло яка и раираните маншети да заемат централно място във визията. Изпълнението на яката, съчетано с фини райета, препраща към екипите, носени по време на триумфа на клуба за Купата на Футболната асоциация през 1977 г. - отбелязвайки 50-годишнината от този исторически момент.

Фланелката е изработена от леки, 3D материи, проектирани по тялото, които подобряват прилягането и свободата на движение.

Червената фланелка е съчетана с бели шорти и черни чорапи. Ако се имат предвид отзивите в социалните мрежи, феновете на Манчестър Юнайтед харесват новия екип.

За първи път играчите ще го носят в официален мач този уикенд срещу Нотингам Форест.

