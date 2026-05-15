Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обърна внимание пред Sportal.bg на въпроса със стадионите в София. Босът на "белите" заяви, че би бил щастлив, ако държавата погледне с добро око и на столичните клубове.

"Не апелирам, а казвам, че бихме били щастливи, ако държавата направи разчет и помогне за стадиона на Славия, както го направи за стадионите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), за Варна също се отпуснаха милиони. Не искам парите да се дават на нас, а да се използват директно за стадиона. Докога държавата ще е като мащеха за едни?! За 30 години не сме получили лев и двайсет. Нищо, нула. Не казвам да се помогне само на Славия. Заслужават и Локомотив (София), и Септември (София).

Тревата на "Армията" поникна
Обръщам се към държавата, а не към кмета, защото него вятър го вее на бял кон. Колко футболни центрове загинаха или вегетират - Благоевград, Бургас, Сливен, Велико Търново, Плевен. Свалям шапка на собственика на ЦСКА, г-н Папазки, който има големи възможности и прави стадион, който ще остане за града и поколенията. Новият собственик на Левски, г-н Бостанджиев, го познавам като сериозен финансист. Убеден съм, че той не идва в Левски просто ей така, а иска да направи нещо сериозно", заяви шефът на най-стария столичен клуб.

Двама наказани в Павликени преди срещата с Левски

Левски 2007 получи подарък от Спартак (Плевен)

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Никола Ангелов от Национал U18 спечели наградата за най-красив гол на месец април

Ботев (Пловдив) с нова позиция за ТВ правата

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Отлични новини за Берое - "заралии" с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

