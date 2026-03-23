Перлата на РБ Лайпциг ще пропусне приятелските мачове на Кот д'Ивоар

Крилото на Лайпциг Ян Диоманде получи контузия на рамото, което го изважда от състава на Кот д'Ивоар за предстоящите приятелски мачове преди Световното първенство, съобщиха от клуба.

19-годишното крило се изяви този сезон с 10 гола и 7 асистенции в 26 мача от Бундеслигата, откакто се присъедини към Лайпциг през юли. Той е свързван с потенциален трансфер в топ клубове в Европа през лятото.

Yan #Diomande hat sich im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim eine Kapselverletzung an der linken Schulter zugezogen.



In Absprache mit allen Beteiligten wird Yan zudem nicht zur Nationalmannschaft der Elfenbeinküste reisen, um sich vollständig auf seine Genesung zu… pic.twitter.com/FCvmLNm77H — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 23, 2026

Лайпциг заяви, че Диоманде е получил контузия на лявото рамо при убедителната победа на Лайпциг с 5:0 над Хофенхайм в петък и че все още не е ясно колко дълго ще отсъства.

„След разговори между всички замесени страни беше постигнато съгласие, че нападателят няма да се присъедини към отбора на Кот д'Ивоар по време на паузата за националните отбори, за да може да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си“, добавиха от клуба.

Диоманде, който е израснал във Флорида преди престоя си в Испания с Леганес, е отбелязал три гола в девет мача за Кот д'Ивоар. Националният му отбор трябва да се изправи срещу Южна Корея в приятелски мач в събота и срещу Шотландия три дни по-късно. Кот д'Ивоар е в група "Е" на Мондиал 2026 с Еквадор, Германия и Кюрасао на Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago