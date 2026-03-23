Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Перлата на РБ Лайпциг ще пропусне приятелските мачове на Кот д'Ивоар

Перлата на РБ Лайпциг ще пропусне приятелските мачове на Кот д'Ивоар

  • 23 март 2026 | 17:52
  • 541
  • 0

Крилото на Лайпциг Ян Диоманде получи контузия на рамото, което го изважда от състава на Кот д'Ивоар за предстоящите приятелски мачове преди Световното първенство, съобщиха от клуба.

19-годишното крило се изяви този сезон с 10 гола и 7 асистенции в 26 мача от Бундеслигата, откакто се присъедини към Лайпциг през юли. Той е свързван с потенциален трансфер в топ клубове в Европа през лятото.

Лайпциг заяви, че Диоманде е получил контузия на лявото рамо при убедителната победа на Лайпциг с 5:0 над Хофенхайм в петък и че все още не е ясно колко дълго ще отсъства.

„След разговори между всички замесени страни беше постигнато съгласие, че нападателят няма да се присъедини към отбора на Кот д'Ивоар по време на паузата за националните отбори, за да може да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си“, добавиха от клуба.

РБ Лайпциг се разправи с прекия конкурент Хофенхайм само за едно полувреме
РБ Лайпциг се разправи с прекия конкурент Хофенхайм само за едно полувреме

Диоманде, който е израснал във Флорида преди престоя си в Испания с Леганес, е отбелязал три гола в девет мача за Кот д'Ивоар. Националният му отбор трябва да се изправи срещу Южна Корея в приятелски мач в събота и срещу Шотландия три дни по-късно. Кот д'Ивоар е в група "Е" на Мондиал 2026 с Еквадор, Германия и Кюрасао на Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

  • 23 март 2026 | 17:12
  • 455
  • 0
Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

  • 23 март 2026 | 16:43
  • 773
  • 0
Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 740
  • 0
Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

  • 23 март 2026 | 16:06
  • 3606
  • 1
От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

  • 23 март 2026 | 15:45
  • 4501
  • 1
Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

  • 23 март 2026 | 15:44
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Това е шанс за младите

Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
  • 413
  • 0
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 14445
  • 23
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 20641
  • 18
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 5567
  • 2
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 9457
  • 5
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 8724
  • 0