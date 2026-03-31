Кот д'Ивоар надви Шотландия в контрола в Ливърпул

Кот д'Ивоар победи Шотландия в контролна среща, играна на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул. "Слоновете" се наложиха с минималното 1:0 с гол на Никола Пепе в 12-тата минута.

Кот д'Ивоар взе преднина рано в мача. Тимът организира контраатака, Еван Гесан стреля в гредата, но Никола Пепе бе на правилното място и довкара топката в мрежата.

Шотландия имаше шанс в 34-тата минута, когато Скот Мактоминей опита специалитета си – удар от дистанция, който принуди Албан Лафон да прави първото си сериозно спасяване в мача.

Африканците обаче продължиха да са по-опасният тим. В 58-ата минута след центриране от корнер, Инао Улаи се оказа напълно сам на петметровата линия, но ударът му с глава мина на сантиметри над гредата.

В 72-рата минута Усман Диоманде засече топка след разбъркване, но вратарят Лиъм Кели демонстрира страхотен рефлекс и остави Шотландия в мача.

В 84-тата минута Никола Пепе буквално „скри топката“ на двама защитници на Шотландия до аут линията, но последвалият му удар беше блокиран в последния момент.

В крайна сметка Кот д'Ивоар се поздрави с успеха, записвайки втора поредна победа в контролите през март след тази над Южна Корея преди дни. За Шотландия пък това бе второ поредно поражение, след като "гайдарите" паднаха и от Япония (0:1).

