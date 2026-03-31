  3. Кот д'Ивоар надви Шотландия в контрола в Ливърпул

Кот д'Ивоар надви Шотландия в контрола в Ливърпул

  • 31 март 2026 | 23:27
  • 409
  • 0
Кот д'Ивоар надви Шотландия в контрола в Ливърпул

Кот д'Ивоар победи Шотландия в контролна среща, играна на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул. "Слоновете" се наложиха с минималното 1:0 с гол на Никола Пепе в 12-тата минута.

Кот д'Ивоар взе преднина рано в мача. Тимът организира контраатака, Еван Гесан стреля в гредата, но Никола Пепе бе на правилното място и довкара топката в мрежата.

Шотландия имаше шанс в 34-тата минута, когато Скот Мактоминей опита специалитета си – удар от дистанция, който принуди Албан Лафон да прави първото си сериозно спасяване в мача.

Африканците обаче продължиха да са по-опасният тим. В 58-ата минута след центриране от корнер, Инао Улаи се оказа напълно сам на петметровата линия, но ударът му с глава мина на сантиметри над гредата.

В 72-рата минута Усман Диоманде засече топка след разбъркване, но вратарят Лиъм Кели демонстрира страхотен рефлекс и остави Шотландия в мача.

В 84-тата минута Никола Пепе буквално „скри топката“ на двама защитници на Шотландия до аут линията, но последвалият му удар беше блокиран в последния момент.

В крайна сметка Кот д'Ивоар се поздрави с успеха, записвайки втора поредна победа в контролите през март след тази над Южна Корея преди дни. За Шотландия пък това бе второ поредно поражение, след като "гайдарите" паднаха и от Япония (0:1).

Снимки: Gettyimages

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

Играят се баражите за Световното - отново равенство в Прага

Босна и Херцеговина 1:1 Италия, пропуск на "адзурите"

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

