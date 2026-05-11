Леонардо посочи кой липсва на Милан в момента

Бившият директор на Милан Леонардо страда, че легендата Паоло Малдини вече не е част от клуба. Италианецът допринесе за титлата на тима през сезон 2021-22 като един от водещите директори, но беше уволнен година по-късно и все още не е поел нова роля в друг клуб.

Междувременно Милан се озова в тежка битка за място в Шампионската лига, въпреки че направи блестящ старт на сезона. Две поредни поражения от Сасуоло и Аталанта оставиха „росонерите“ с равен брой точки (67) с Рома на четвъртото място, само два кръга преди края на кампанията. Феновете са бесни на изпълнителния директор Джорджо Фурлани, който беше призован да напусне клуба преди загубата с 2:3 от Аталанта на „Сан Сиро“ снощи.

“Ако имаш Паоло Малдини в Милан, не знам какъв алгоритъм би могъл да ми каже, че е по-добре да го няма“, заяви Леонардо пред Cronache di Spogliatoio.

„Не само мен ме боли, че не го виждам там, всички ги боли. Мястото на Паоло е в света на футбола. Мисля, че в днешния футбол няма фигури толкова завършени като него. Той се разви с времето, превръщайки се в ръководител от най-високо ниво, успял в клуба, където е прекарал 30 години“, добави бразилецът.

Леонардо беше директор на Милан, когато клубът назначи Малдини през лятото на 2018 г.

„Сигурен съм, че Паоло все още има много какво да предложи. Днес съществува една много политическа, много сложна и архаична структура, която понякога дори пречи това да се случи“, каза Леонардо.

„Това, което е необходимо, отвъд идеите, експертизата и желанието, е някой, който може да вдъхновява хората и да ги накара да повярват, че има нещо красиво, което си струва да се преследва. Трудно е да се намери фигура, способна да предаде тази идея единодушно. Виждам много малко хора с тези качества, а Паоло може би е единственият.“

Последните два мача на Милан за сезона в Серия А са гостуване на Дженоа и домакинство на Каляри. „Росонерите“ са спечелили само 25 точки през втората половина на кампанията, което е най-малкият им актив за последните девет години.

„Твърде много клубове вече не разчитат на опцията за спортен директор с реална власт“, продължи Леонардо. „Той взима определени решения в рамките на по-широка работна структура, но в днешно време има нещо много влиятелно: алгоритмите. Нямам нищо против тях, но винаги съм ги възприемал като подкрепа за човешкото вземане на решения, а не като нещо, което трябва да го замени.“

Малдини със силни думи за провала на Италия