Сари: Загубихме от по-силен отбор, но и ние му помогнахме

Наставникът на Лацио Маурицио Сари обясни тактическия си подход във финала за Купата на Италия срещу Интер. „Орлите“ загубиха с 0:2, като Адам Марушич си вкара автогол, а още преди почивката Лаутаро Мартинес заби второ попадение за Интер.

„Бяхме подготвили мача, катоидеята беше да не пресираме твърде много през първото полувреме, защото в събота забелязахме, че Интер е по-малко агресивен през втората част. Това не е ниво, което могат да поддържат 90 минути“, заяви Сари.

„Започнахме организирано, но подарихме на Интер и двата гола и си направихме всичко по-трудно. Опитахме се да се върнем в мача, имахме шансове с Нослин и Диа, но не успяхме да ги реализираме", продължи опитният специалист.

„Бяхме наясно, че Интер е по-силен от нас на техническо ниво, но се надявахме мачът да поеме по различен път тази вечер“, добави той.

„Мислейки за мача в дългосрочен план, не можехме да започнем с Ровела, защото той беше извън игра през по-голямата част от сезона и тренира редовно едва от 10 дни. Честно казано, надявах се финалът да продължи 120 минути, а не 90, но след това Патрик имаше проблем с прасеца, така че решихме да направим промяна на полувремето“, разкри Сари.

„В този момент бъдещето ми не ме интересува изобщо. Освен това, ако то е предмет на обсъждане, то е и от двете страни. Тъжен съм за момчетата, защото изглеждаха притеснени в съблекалнята. Съжалявам за феновете, но имахме страхотен път, за да стигнем дотук. Изправихме се срещу много силен противник, който спечели заслужено, макар и с малко помощ от наша страна", каза още Маурицио Сари.