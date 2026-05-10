Ултрасите на Милан с акция срещу клубен шеф, „Курва Суд“ се изпразни след около 50 минути

Покрай мача на Милан с Аталанта, завършил със загуба за домакините, ултрасите на „росонерите“ от Курва Суд имаха редица прояви, с които ясно изразиха острата си позиция срещу собственика Джери Кардинале и клубното ръководство.

В минутите преди началото на срещата най-крайните тифози на миланския гранд публикуваха изключително дълга декларация, с която с категоричен тон призовават клуба да бъде продаден.

Също така, марширувайки към „Джузепе Меаца“ за мача, те издигнаха огромен транспарант към изпълнителния директор Джорджо Фурлани със следния надпис: „Фурлани, отивай си“.

По време на самия двубой ултрасите също така оформиха с телата си нов протест срещу приближения до Кардинале ръководител, изписвайки инициалите му за „ДЖ.Ф. АУТ“.

Предвид ужасното представяне на Милан в мача, камерите уловиха как след третия гол на Аталанта в 52-вата минута сектор „Курва Суд“ вече беше започнал постепенно да се изпразва.

Гнева на тифозите си навлече и звездата Рафаел Леао, който след своите пропуски получаваше освирквания, като те бяха най-оглушителни при смяната му.

От друга страна, преди началото на срещата спортният директор Игли Таре коментира фенското недоволство: „Привържениците са прави да изразяват своите мисли. Важното е всички да сме задружни, особено в този момент. Ключово е да завършим това пътуване, което започнахме през този сезон. Трябва да се опитаме да не допускаме същите грешки от миналото“.

🗣️ Tare spoke to DAZN before Milan-Atalanta: “The fans have every right to express their thoughts. The important thing is that we all stay united, especially in this moment.” pic.twitter.com/5q1F5ijHLN — Milan Posts (@MilanPosts) May 10, 2026