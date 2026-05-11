Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри нямаше поводи за радост след загубата с 2:3 от Аталанта. Това е пореден разочароващ резултат за "росонерите", които вече са сериозно застрашени за мястото си в топ 4 и в следващото издание на Шампионската лига. Специалистът обаче опита да успокои страстите и заяви, че важно е да се гледа напред към следващите важни мачове, които предстоят.

„Няма смисъл да говорим за случилото се досега, защото не можем да го променим. Единственото, което можем да направим, е да работим добре през следващата седмица и да бъдем готови за мача срещу Дженоа, който ще бъде решаващ за класирането ни в Шампионската лига. Тази вечер започнахме сравнително добре в първите 10 минути, след което допуснахме гол при първата им възможност и се сринахме. През второто полувреме, след като изоставахме с 0:3, имаше силна реакция. Поне отново започнахме да вкарваме голове. Осъзнавам, че може да звучи странно, но това е добър знак“, заяви Алегри.

Милан не се беше разписвал на собствен терен от победата с 3:2 над Торино през март, слагайки край на суша от над 300 минути футбол пред своя публика.

„Естествено е, че никой не очакваше толкова труден момент. Предполагах, че ще има спад в хода на кампанията, но в момента трябва просто да се съсредоточим върху следващия мач с Дженоа – отбор, който често постига добри резултати у дома. Нуждаем се от ентусиазъм и глад, за да постигнем тази победа“, допълни специалистът.

За да се усложни ситуацията, Рафаел Леао, Алексис Салемакерс и Первис Еступинян ще бъдат наказани за гостуването на Дженоа. Давиде Бартезаги напусна терена с контузия, а Кристиан Пулишич отпадна от състава сутринта преди мача заради мускулен проблем. Леао пък пропиля няколко възможности в мача и бе освиркан от трибуните.

„Не мисля, че в момента проблемът е Леао, Фюлкруг, Нкунку, Габия, Менян или някой друг. Проблемът е в отбора. Рафа имаше своите шансове тази вечер, но ще бъде наказан за следващия мач, така че трябва да се фокусираме върху подготовката за срещата с Дженоа“, сподели по тази тема Алегри.

Последните два мача на Милан са гостуване на Дженоа и домакинство на Каляри и от тях ще зависи дали отборът ще намери място в топ 4 и дали ще играе в Шампионската лига.

„Логично е всички да играят последните два кръга по едно и също време, но това не зависи от нас, така че ще видим кога ще ни кажат, че можем да играем. Не мога да упрекна тези момчета, те работят добре. Когато липсват резултати, аз съм първият отговорен, тъй като съм треньор. Тези момчета винаги са давали всичко от себе си. Не трябва да търсим виновни в момента, а да се съсредоточим върху това как постигнахме много победи този сезон и как да спечелим още две. Многократно повтарях, че мястото в Шампионската лига не е сигурно, въпреки твърденията на всички останали, защото знаех, че все още не сме имали спад във формата. Спадът дойде, сега трябва да довършим работата“, завърши наставникът.

