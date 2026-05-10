Популярни
Нотингам Форест с важна точка срещу Нюкасъл, Елиът Андерсън наказа с късен гол бившия си тим

  • 10 май 2026 | 18:11
Нотингам Форест измъкна равенство 1:1 срещу Нюкасъл в мач от 36-тия кръг на Премиър лийг. „Свраките“ водеха до самия край на двубоя с попадение на резервата Харви Барнс (74‘), но късен гол на английския национал Елиът Андерсън срещу бившия му тим в 88-ата минута спаси важната точка за домакините.

По този начин Форест, който отпадна през седмицата с тежко поражение през седмицата от Астън Вила в Лига Европа и днес игра с доста ротации, запази серията си 8 поредни мача без загуба в английския елит. Тимът до голяма степен гарантира оцеляването си, което може да стане факт и математически при загуба на Уест Хам от Арсенал. Нюкасъл пък заема 13-о място с 46 точки и вече със сигурност няма шанс да изпадне.

След сравнително спокоен първи половин час, постепенно положенията се заредиха и пред двете врати. В 33-ата минута грешка на стража на Нюкасъл Ник Поуп доведе Жаир Куня до в добра позиция, но вратарят на „свраките“ се реваншира и успя да спаси опасни удар на бразилеца. Десетина минути по-късно бе ред и на голкипъра на домакините Матс Зелс да се прояви, след като спаси удар на останалия очи в очи с него Уилям Осула.

През втората част – в 58-ата минута, нападателят на Форест Тайуо Ауоний се озова в чиста позиция, но Поуп отрази удара му. Четири минути по-късно Нюкасъл отвърна с опасен изстрел на Бруно Гимараеш, спасен от Зелс.

Все пак в 75-ата минута „свраките“ нанесоха своя удар, и то чрез две резерви. Влезлият от пейката Джейкъб Рамзи с чудесно извеждащо подаване намери появилия се също след почивката Харви Барнс, който преодоля Зелс – 0:1 за Нюкасъл. Все пак обаче Нотингам не се предаде и две минути преди края на редовното време успя да изравни. Резервата Джеймс Макатий намери Елиът Андерсън, който с удар от близко разстояние наказа бившия си отбор – 1:1.

Снимки: Imago

