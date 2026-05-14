Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обясни пред Sportal.bg защо "белите" са единственият клуб от efbet Лига, който не се е подписал под писмото за телевизионните права, което Ботев (Пловдив) ще входира в БФС.

"Няма да играем по гайдата на един човек. Царят на писмата и декларациите. Дай му само декларации да пише. Има си договор, който е в сила. Който е имал претенции, да ги е казвал преди да го подпише.

Със сигурност парите от телевизионни права у нас са по-малко спрямо Гърция и Румъния. Това е така, да. Но пак казвам - подписан договор има. Знаете ли приказката "га яде кюфтетата". Футболният съюз има президент и аз вярвам, че той се грижи за интересите на професионалните клубове, а и на всички футболни клубове", заяви шефът на най-стария столичен отбор.