Атлетико не се остави на разочарованието и обърка сметките на Осасуна

Атлетико Мадрид запази шансове да измести Виляреал от третото място в Ла Лига. "Дюшекчиите", които през миналата седмица отпаднаха от Арсенал на полуфиналите в Шампионската лига, победиха с 2:1 като гост Осасуна. Адемола Луукман откри от дузпа в 15-ата минута, я появилият се като резерва Александър Сьорлот беше точен с глава в 71-вата. Столичният тим завърши срещата на "Ел Садар" в намален състав заради червен картон на Маркос Йоренте в 79-ата минута, но Осасуна стигна само до почетно попадение, дело на Енрике Барха в добавеното време.

Осасуна пропусна няколко чисти положения чрез звездата си Анте Будимир. По този начин отборът от Памплона остана на 11-то място в подреждането, но не може да е спокоен за оцеляването си в елита, защото дистанцията до зоната на изпадащите е само 3 точки.

Диего Симеоне очаквано не включи сред титулярите част от водещите си футболисти, а други пропуснаха двубоя заради контузии. на върха на атаката си партнираха Антоан Гризман и Адемола Луукман. В халфовата линия пък се появиха Обед Варгас и Родриго Мендоса, но привлеченият през зимата от Елче халф получи контузия и беше заменен още преди почивката.

Атлетико действаше без напрежение, докато за домакините мачът имаше по-голямо значение и те се стремяха да стигнат поне до равенство, което да им гарантира спокойствие в остатъка от сезона. Плановете на Осасуна обаче се оъркаха още в началото. Купеният именно от Атлетико Хави Галан спря с ръка топката в собственото си наказателно поле и след намесата на ВАР реферът Хосе Луис Гусман Мансия даде дузпа в полза на гостите. Адемола Луукман не сбърка от бялата точка и откри за "дюшекчиите" в 15-ата минута.

Малко след гола Родриго Мендоса отстъпи мястото си на Робин Льо Норман, а Осасуна се настани в половината на Атлетико. Домакините не се възползваха от серия статични положения пред вратата на Хуан Мусо, преди Анте Будимир да се озове сам срещу аржентинския страж след груба грешка на Коке. Нападателят на тима от Памплона обаче опита да се разпише прекалено технично и пратитопката над вратата.

В самия край на полувремето съдията назначи дузпа и за Осасуна, но беше привикан да види повторение на ситуацията и промени решението си, защото Мусо не удари в лицето Будимир, а чисто боксира топката.

На почивката Симеоне замени разочаровалия за пореден път Тиаго Алмада с Александър Сьорлот. Атлетико се прибра в половината си, а Осасуна с всички сили търсеше изравнително попадение. В 66-ата минута Анте Будимир отново получи шанс да обстрелва Мусо, но вратарят на гостите се разтегна и изби в корнер.

Три минути по-късно Маркос Йоренте догони трудна топка на самата аутлиния и центрира към Сьорлот, а норвежецът необезпокояван се разписа с глава. За гола помогна и лек рикошет в крака на Мой Гомес, който направи задачата на Сьорлот още по-лесна.

Четвърт час преди края таранът на Атлетико можеше окончателно да сложи точка на спора, но беше спрян от отличен шпагат на Валентин Розие. Малко по-късно Йоренте получи втори жълт картон и остави Атлетико с 10 човека. Диего Симеоне веднага реагира и смени Луукман с още един защитник в лицето на Клеман Лангле.

В 86-ата минута Алехандро Катена отправи удар с глава след центриране от корнер, но Мусо внимаваше. В добавеното време резервата Енрике Барха върна един гол след грешка в защитата на Атлетико, но гостите не изпуснаха трите точки.

Снимки: Gettyimages