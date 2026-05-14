ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

"Днес се проведе среща между представителите на клубовете от Първа лига и Български футболен съюз във връзка с темата за телевизионните права на първенството", съобщиха от Ботев Пловдив днес.

"Български футболен съюз уведоми клубовете, че представители на Нова Броудкастинг Груп категорично отказват присъствие на срещата, което е неуважение към клубовете, институциите и българския футбол като цяло.

Подобно поведение е абсолютно недопустимо и показва пълна липса на желание за водене на конструктивен и професионален диалог по тема от изключителна важност за клубовете и БФС.

В резултат на това клубовете от Първа лига са поставени в ситуация, в която следва да обсъдят и предприемат алтернативни действия и възможни форми на протест, предвид липсата на конструктивен диалог от страна на медийната група.

Убедени сме, че единствено чрез единство, последователност и обща позиция клубовете могат да защитят интересите на българския футбол и да допринесат за неговото развитие", завършва съобщението на "канарчетата".