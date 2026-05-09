Селта тресна Атлетико в Мадрид и ги отдалечи от третото място

Атлетико Мадрид допусна домакинско поражение с 1:0 от Селта в мач от 35-ия кръг на Ла Лига. Единственото попадение падна в 62-ата минута и бе дело на Борха Иглесиас. Домакините изиграха добър мач и доминираха в срещата, но въпреки това допуснаха загуба след елементарна грешка в средата на втората част. По този начин възпитаниците на Диего Симеоне допуснаха второ поредно поражение, след като само преди няколко дни отпаднаха от Шампионската лига след загуба от Арсенал в Лондон. Тимът от Галисия пък запази шансовете си за достигане до европейските турнири.

“Дюшекчиите” доминираха преди почивката, когато в голяма степен държаха под контрол случващото се на терена. Най-добрата ситуация пред футболистите на Диего Симеоне дойде в 12-ата минута, когато прехвърлящо подаване намери Адемола Луукман около точката за дузпа, много елегантно изпрати кълбото в високо в опит да прехвърли Раду, но вместо това нацели напречната греда. Домакините бяха по-активни и в началото на втората част, но противно на логиката гостите стигнаха до гол. Малко след изтичането на час игра капитанът на Атлетико, Коке, направи грешка в средата на терена и даде възможност на Селта да контраатакува, а Борха Иглесиас се възползва от получената топка в пеналта и много прецизно прехвърли Ян Облак. Четвърт час преди края н Мигел Йоренте бе изведен в наказателното поле и стреля опасно с левия крак, но кълбото премина покрай гредата. Мадридчани пропиляха две добри възможности в последните минути на двубоя. В първия случай Коке успя да се вклини в наказателното поле и да отправи удар, но бе блокиран, При втората ситуация отново Йоренте стреля опасно с глава, но този път стражът на Селта Раду спаси.

С това поражение Атлетико Мадрид продължава да заема четвъртата позиция, но се отдалечи на пет точки и мач повече от третия Виляреал. От своя страна Селта събра 50 пункта и заема шестата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages