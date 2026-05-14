Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
Човекът с финансовата мощ в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново изригна с анализ на съдийските назначения в efbet Лига. Бизнесменът обръща сериозно внимание на мача на "червените" от Бистрица с Лудогорец. Той предлага съдийството на тази среща да бъде заснето и да влезе като епизод в новия сезон на криминалния сериал "Под прикритие". Според Найденов реферът Васил Минев се е явявал на "поправителен тест" за бягане пред УЕФА.

Найденов: Ей, корумпета гнусни, нали знаете, че сте разкрити

"Las Cucarachas en vivo: Блиц анализ на съдийските назначения:

Левски - Гордостта на Вароша
Главен е Гиджена, топ съдия. ВАР е Попи, неутрален. АВАР - Дъ Литъл Пистолеро, неутрален.

ЦСКА 1948 - Лудогорец
Главен е Васил Минев. Млад, но за сметка на това вече обвързан. Беше ни пратен във Варна да ни спъва и докато не поведохме с 3:0, не фал… тъч не отсъди в наша полза. Всички в съдийството се чудят как този сладур с 5 мача на кръст е международен съдия… кланя се на същите господари като Нотариуса. Пикантерията е, че заедно с Глиги са се явявали на поправителен тест за бягане пред ФИФА/УЕФА Евала, Майстори! ВАР: Стоян Арсов. Същият като Минев, само че Арсов… общи господари с Нотариуса. АВАР: Денислав Сталев, вижда ми се ОК и ще е неутрален. Съдийски наблюдател е La Voz…. Щом и тоя е тук, тва съдийство вече ще е достойно да се филмира и да влезе като епизод в новия сезон на “Под прикритие”…

Арда - Локо Пд
Гината е главен… всяка тайландка би му завидяла в слугинажа, но тук е неутрален. ВАР е Геро. Топ съдия. АВАР Тренчев, неутрален

Ботев Пд - Черно Море
Любо Перника, топ. ВАР - Мартин Марков, неутрален. АВАР - Ивайло Ненков, едно от копията на Нотариуса и неговите господари, но в този мач е сложен да попълва бройка. Неутрален", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.

