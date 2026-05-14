Гуардиола: Искаме титлата, но не всичко зависи от нас

  • 14 май 2026 | 02:01
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира победата с 3:0 над Кристъл Палас в мач от Премиър лийг, която запази шансовете на "гражданите" за титлата.

„3:0 срещу Брентфорд, 3:0 срещу Кристъл Палас – а те играят много твърдо. Изключително съм доволен. Опитваме се да запазим шансовете си до следващия мач. Сега обаче се съсредоточаваме върху финала за ФА Къп“, заяви испанският специалист.

Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас
Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас

„Играхме много, много добре. Знам, че те контраатакуват и използват статичните положения на най-високо ниво. Трудно е срещу тях, защото се защитават с нисък блок. Но ние постигнахме своето благодарение на търпението. Проведохме мача така, както трябваше“, добави Гуардиола.

Той подчерта, че отборът му е концентриран единствено върху собственото си представяне, без да обръща внимание на резултатите на лидера Арсенал.

„Не сме обсъждали какво се случи в последния мач с участието на нашия конкурент в борбата за титлата. Просто правим това, което трябва. Преминавал съм през това много пъти във Висшата лига, в Барселона и в Байерн“, каза Пеп.

„Разбира се, искаме да имаме шансове, ако спечелим в последния кръг. За съжаление, това не е в нашите ръце поради огромно количество причини. За да спечелим оставащите мачове и да завоюваме титлата, трябва да играем много, много по-добре“, завърши мениджърът на Манчестър Сити.

Снимки: Gettyimages

