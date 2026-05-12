  Джо Гомес: Не знам какво ще се случи след края на сезона, всичко е възможно

Защитникът Джо Гомес може да се присъедини към нарастващия списък с футболисти, които ще напуснат английския клуб Ливърпул това лято. Англичанинът, който се присъедини към Ливърпул през 2015 с трансфер от Чарлтън, в момента е играчът с най-дълъг стаж при мърсисайдци. Той обаче може да се окаже ненужен след трансферите на Жереми Жаке и Джовани Леони, както и завръщането на Конър Брадли от лечение на контузия.

Гомес бе свързван с изходящ трансфер и през миналото лято, когато интерес към него имаше от Нюкасъл и Милан.

Попитан дали вече знае къде ще играе през следващия сезон, Гомес отговори: "Не, всичко е възможно. Честният отговор е, че просто не знам. Благодарен съм и винаги ще бъда благодарен за годините, които прекарах тук. Относно бъдещето - предстои да видим".

Мохамед Салах и Анди Робъртсън, които досущ като Гомес имат по две титли на Англия с Ливърпул, вече обявиха публично, че напускат. Стражът Алисон Бекер пък е спряган от английски и италиански медии с трансфер в Ювентус. Така е възможно през есента Вирджил ван Дайк да бъде единственият представител на звездния отбор, спечелил първа титла от 30 години и Шампионската лига. 

