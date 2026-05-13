Челси и Ливърпул искат Тринкао от Спортинг

Ливърпул и Челси обмислят да привлекат халфа на Спортинг (Лисабон) Тринкао това лято, съобщава Caught Offside.

Според източника, договорът на 26-годишния футболист включва клауза за откупуване от 60 млн евро.

Този сезон Тринкао е участвал в 52 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 18 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 35 милиона евро.

Тринсао има и 17 мача за националната фланелка на Португалия, с която се е разписал общо 3 пъти до този момент.

May 12, 2026