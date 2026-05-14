Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

Валенсия си осигури място във Финалната четворка на Евролигата за първи път в своята история. Испанският тим постигна решителна победа над Панатинайкос в петия мач от плейофната серия помежду им. "Портокалите" се наложиха с 81:64 след много силна последна четвърт, а над всички в състава на домакините беше Бранку Бадио, който завърши с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции.

Панатинайкос изигра най-слабия си мач в серията и закономерно отпадна. Разочарованието за гръцкия гранд е още по-голямо, защото финалният етап на турнира между 22 и 24 май ще се състои в Атина.