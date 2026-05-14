Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

  • 14 май 2026 | 00:44
  • 86
  • 0
Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

Валенсия си осигури място във Финалната четворка на Евролигата за първи път в своята история. Испанският тим постигна решителна победа над Панатинайкос в петия мач от плейофната серия помежду им. "Портокалите" се наложиха с 81:64 след много силна последна четвърт, а над всички в състава на домакините беше Бранку Бадио, който завърши с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции.

Панатинайкос изигра най-слабия си мач в серията и закономерно отпадна. Разочарованието за гръцкия гранд е още по-голямо, защото финалният етап на турнира между 22 и 24 май ще се състои в Атина.

Следвай ни:

Още от Евролига

Дубай се подсилва с най-добрия защитник в Евролигата

Дубай се подсилва с най-добрия защитник в Евролигата

  • 13 май 2026 | 15:13
  • 780
  • 0
Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

  • 13 май 2026 | 12:52
  • 8639
  • 5
Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 851
  • 0
Ян Весели слага край на кариерата си

Ян Весели слага край на кариерата си

  • 12 май 2026 | 16:18
  • 1877
  • 0
Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

  • 9 май 2026 | 17:50
  • 1551
  • 0
Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

  • 8 май 2026 | 23:17
  • 11529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 71128
  • 405
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 85423
  • 348
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 9836
  • 21
Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

  • 13 май 2026 | 21:32
  • 28723
  • 113
Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

  • 13 май 2026 | 21:14
  • 12120
  • 14
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 19066
  • 38