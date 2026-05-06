Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

Валенсия победи Панатинайкос като гост с 91:87 (24:18 28:21 27:23 21:16) в третия мач между двата тима от 1/4-финалната серия в Евролигата. Така резултатът в серията става 2-1 в полза на гръцкия тим.

Най-резултатен за Панатинайкос бе Ти Джей Шортс със 17 точки, 2 борби и 6 асистенции.

За победителите от Валенсия се отличи Бранку Бадио с 16 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Следващата четвърта среща е на 8-и май (петък) от 21:15 часа българско време, отново в Атина. Победителят във финалната четворка ще срещне Реал Мадрид или Апоел Тел Авив. Испанският колос води в серията с 2-1 победи, след като вчера в зрелищна битка в българската “Арена Ботевград” израелците изковаха знаменита победа и се върнаха в големия спор.

Иначе тази вечер се изигра още един мач, където подобно на Валенсия и отборът на Жалгирис Каунас намали изоставането си до 1-2 победи в серията срещу актуалния носител на Евролигата Фенербахче. Четвъртият мач от този сблъсък също ще бъде в края на настоящата седмица на 8-и май (петък). По-силният измежду литовците и турците ще играе с Олимпиакос на българина Александър Везенков, който взе своята серия срещу Монако с 3-0.

