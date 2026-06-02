Апоел Йерусалим атакува Евролигата с лиценз и нов треньор

  • 2 юни 2026 | 10:36
Израелският клуб Апоел Йерусалим официално е подал предложение за двугодишен лиценз за участие в Евролигата, според източници на BasketNews. Клубът вече е започнал да гради бъдещето си, като е постигнал споразумение за тригодишен договор с опитния треньор от Евролигата Саша Обрадович.

Според информацията, Апоел Йерусалим предприема сериозни стъпки в стремежа си да се присъедини към най-силния европейски клубен турнир. Кандидатурата на клуба идва в ключов момент за надпреварата. Очаква се акционерите на Евролигата да обсъдят окончателния състав за сезон 2026/27 на среща, насрочена за 16 юни.

На фона на новините, че шампионът в Еврокъп Бурж вероятно ще остане извън Евролигата въпреки спечеленото по спортен път право, както и несигурността около участието на Монако поради финансови въпроси, Апоел Йерусалим агресивно се опитва да се позиционира като кандидат за всяко свободно място.

От няколко години израелският клуб е смятан за една от най-силните организации извън Евролигата и редовно е обсъждан сред потенциалните кандидати за разширяване на турнира.

Апоел също така се подготвя за амбициозно лято на трансферния пазар.

Както потвърждават източници на BasketNews, клубът е напът да назначи бившия старши треньор на Цървена звезда и Монако Саша Обрадович с тригодишен договор.

57-годишният Обрадович носи със себе си доказан опит в Евролигата. През миналия сезон той изведе Цървена звезда до плей-ин турнира, а преди това класира Монако в три поредни плейофа, като връх в кариерата му бе участието във Финалната четворка през 2023 г.

През последните два сезона Апоел Йерусалим достигна до четвъртфиналите на EuroCup и се утвърди сред водещите баскетболни клубове в Израел, редом до Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив.

Миналия сезон Апоел стигна до финалите на израелската лига, преди серията да бъде окончателно отменена. Тази година клубът добави към колекцията си трофея от Купата на лигата на Израел.

Снимки: Imago

