Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

  • 9 май 2026 | 17:50
  • 461
  • 0
Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

Жан Монтеро изигра пореден феноменален мач с рекордна ефективност, като бе големият герой за Валенсия при победата над Панатинайкос с 89:86 в мач номер 4 от плейофите на Евролигата. Испанският отбор изравни резултата, след като изоставаше с 0:2 победи.

Монтеро изравни личния си рекорд от 29 точки, след като реализира 5 от 6 стрелби за две точки, 4 от 6 от тройката и бе безгрешен от наказателната линия със 7 от 7. Освен това той добави 7 борби, 7 асистенции и 3 откраднати топки за 30 минути на паркета. Въпреки четирите си грешки, гардът завърши с рекорден коефициент на полезно действие от 45, най-високият в съвременната история на плейофите на Евролигата.

След двубоя Монтеро не скри щастието си от представянето, но подчерта, че най-важното е отборният успех.

„Разбира се, доволен съм от играта си, но съм още по-горд от целия отбор за начина, по който се борихме в тези два мача. Работата обаче не е свършена. Трябва да останем скромни и да продължим да играем нашия баскетбол“, заяви носителят на наградата за „Изгряваща звезда“ в Евролигата.

Доминиканецът призна, че напрежението в плейофите допълнително го мотивира.

„Аз съм състезателен човек. Харесвам тази атмосфера и тя не ми влияе. Дойдох тук, за да играя, да се наслаждавам на баскетбола“, допълни Монтеро.

Гошо Методиев

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

  • 8 май 2026 | 23:17
  • 11130
  • 0
Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

  • 8 май 2026 | 17:09
  • 749
  • 0
Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

  • 8 май 2026 | 12:37
  • 975
  • 0
Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

  • 8 май 2026 | 01:01
  • 1414
  • 0
Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

  • 8 май 2026 | 00:45
  • 3404
  • 0
Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 23:53
  • 1835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

  • 9 май 2026 | 17:34
  • 12534
  • 73
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 20618
  • 71
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21552
  • 54
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 19990
  • 31
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 5684
  • 23
На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

  • 9 май 2026 | 18:00
  • 604
  • 0