Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

Жан Монтеро изигра пореден феноменален мач с рекордна ефективност, като бе големият герой за Валенсия при победата над Панатинайкос с 89:86 в мач номер 4 от плейофите на Евролигата. Испанският отбор изравни резултата, след като изоставаше с 0:2 победи.

Монтеро изравни личния си рекорд от 29 точки, след като реализира 5 от 6 стрелби за две точки, 4 от 6 от тройката и бе безгрешен от наказателната линия със 7 от 7. Освен това той добави 7 борби, 7 асистенции и 3 откраднати топки за 30 минути на паркета. Въпреки четирите си грешки, гардът завърши с рекорден коефициент на полезно действие от 45, най-високият в съвременната история на плейофите на Евролигата.

След двубоя Монтеро не скри щастието си от представянето, но подчерта, че най-важното е отборният успех.

„Разбира се, доволен съм от играта си, но съм още по-горд от целия отбор за начина, по който се борихме в тези два мача. Работата обаче не е свършена. Трябва да останем скромни и да продължим да играем нашия баскетбол“, заяви носителят на наградата за „Изгряваща звезда“ в Евролигата.

Доминиканецът призна, че напрежението в плейофите допълнително го мотивира.

„Аз съм състезателен човек. Харесвам тази атмосфера и тя не ми влияе. Дойдох тук, за да играя, да се наслаждавам на баскетбола“, допълни Монтеро.

Гошо Методиев

Снимки: Imago