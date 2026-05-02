Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

Дисциплинарната комисия на Евролигата имаше много работа след плейофните сблъсъци, изиграни в четвъртък, когато в центъра на вниманието бяха събитията след мача Валенсия – Панатинайкос.

"Зелените" от Атина надиграха испанския отбор с резултат 107:105 в зрелищен мач, който беше решен едва след продължение, а истинска буря последва след края на срещата.

Ергин Атаман на пресконференция изтъкна, че полицията се е опитала да арестува собственика на гръцкия клуб Димитрис Янакопулос, докато старши треньорът на испанския тим Педро Мартинес разкритикува гостите от Атина заради поведението им по време на мача. В крайна сметка и двете страни бяха санкционирани за своите прояви.

"Валенсия Баскет е глобен с 5 000 евро заради хвърляне на предмети от страна на нейни фенове по време на мача между Валенсия и Панатинайкос, съгласно член 29.2.г) от Дисциплинарния кодекс на Евролигата", обявиха в официално съобщение организаторите на елитния турнир.

Сериозна санкция получи Димитрис Янакопулос, който е обвинен, че по време на мача е влязъл в зона, предназначена изключително за съдийската маса, с което е нарушил правилата за ограничен достъп, валидни за терена, се казва в съобщението на състезанието.

"Господин Димитрис Янакопулос, мажоритарен собственик на Панатинайкос, е наказан със забрана за присъствие в залите, в които Панатинайкос ще играе следващите три мача от Евролигата, както и с глоба от 10 000 евро заради поведението си по време на втория плейофен мач между Валенсия Баскет“и Панатинайкос АКТОР Атина, съгласно член 27.2.б) от Дисциплинарния кодекс на Евролигата", се посочва в съобщението на Евролигата.

Тази санкция би означавала, че Янакопулос няма да може да присъства на мачовете от Финалната четворка на елитното състезание, която ще се проведе тъкмо в залата на Панатинайкос в Атина, ако "зелените" довършат Валенсия в четвъртфиналите още след третия мач. ПАО води с 2-0 победи след първите две срещи.

Евролигата санкционира и баскетболиста на Монако Майк Джеймс, който получи изгонване във втория мач срещу Олимпиакос, а след това жестикулира към съдиите, че са подкупени. Най-добрият реализатор в историята на елитното състезание ще трябва да плати и парична глоба.

"Майк Джеймс, играч на АС Монако, е наказан с глоба от 6 000 евро и отстраняване за един мач заради поведението си след изгонването му по време на мача между Олимпиакос от Пирея и АС Монако, съгласно член 27.2.б) от Дисциплинарния кодекс на Евролигата. Отстраняването за един мач е условно и ще бъде изпълнено в случай, че играчът извърши ново нарушение, съгласно член 8 от Дисциплинарния кодекс", обясняват от Евролигата.

Олимпиакос води с 2-0 победи в серията между двата тима.

Снимки: Imago