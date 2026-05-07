Във Валенсия се зарекоха след победата и хаоса в Атина: Няма да позволим на Атаман да променя хода на нещата

Победата на Валенсия остана в сянката на инцидентите от третата четвърт, когато главните треньори на двата отбора - Педро Мартинес и Ергин Атаман, бяха изгонени заради хаоса на терена. Заради това пред медиите говориха техните помощници.

Помощник-треньорът на Валенсия Хавиер Алберт изложи своето виждане след третия мач от четвъртфиналната плейофна серия срещу Панатинайкос, в който неговият отбор успя да се пребори за победата и още поне един двубой с ПАО.

"Изиграхме страхотен мач, следвайки нашия план. През първото полувреме наложихме своя ритъм. Второто полувреме донесе различна баскетболна игра, но ние сме готови за всякакви ситуации. Треньорът Атаман в последните два мача се опитва да промени историята на двете срещи с технически нарушения. Ще бъдем готови да отговорим на всичко. Няма да му дадем възможност да променя хода на нещата, без да играе по-добър баскетбол", сподели Хавиер Алберт.

Той подчерта силата и характера на своя отбор: "Завършихме втори в редовния сезон с причина. Този отбор има душа. Тук сме, за да бъдем конкурентни във всеки мач и да върнем серията във Валенсия. Ще бъдем готови да играем бързо, бавно, твърдо – при всякакви условия".

Алберт се спря и на събитията, които белязаха второто полувреме.

"Реагирахме на всички предизвикателства и промени, които възникнаха. Имаше технически грешки за треньорите. Треньорът Атаман се опитваше да повлияе на мача. Бяхме готови да отговорим и не загубихме ритъм. Ще бъдем готови за всички предизвикателства до края", продължи помощникът на Педро Мартинес.

Той коментира и края на мача, в който Валенсия не отбеляза точка повече от пет минути.

Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

"И това играе роля. Видяхме, че и двата предишни мача бяха несигурни. Панатинайкос има изключителни играчи – Нън може да бъде отличен в един мач, Хейс-Дейвис в друг – трябва да сме готови. Панатинайкос има огромен бюджет, Валенсия може би няма толкова опит, но ние искахме да затрудним противника и успяхме в това да се справим равностойно с тези играчи. Наложихме своя стил на игра и отговорихме на всички ситуации на терена на Панатинайкос. Нашите играчи са млади, а такива мачове им носят опит и подобряват отбора", добави Алберт.

Снимки: Imago

