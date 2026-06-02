Най-лошият сценарий за Венсан Поарие се потвърди

Центърът на Анадолу Ефес Венсан Поарие е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие, потвърдиха официално от клуба. Френският баскетболист ще претърпи операция и се очаква да бъде извън игра между осем и девет месеца.

Поарие получи тежката травма по време на първия мач от полуфиналите на турското първенство срещу Фенербахче в понеделник, загубен драматично с 59:60.

Инцидентът се случи 6 минути и 33 секунди преди края на двубоя. Докато тичаше към свободна топка, Поарие внезапно падна на паркета без никакъв контакт със съперник, хващайки се веднага за десния си крак с гримаса на силна болка.

Той не успя да продължи участието си в мача и се наложи да бъде изнесен от игрището с чужда помощ.

Тази сериозна контузия идва по-малко от година, след като Поарие пропусна ЕвроБаскет 2025 заради тежка травма в коляното, която също наложи хирургическа интервенция.

През сезон 2025/26 в Евролигата френският център записа средно по 8.0 точки, 4.6 борби и коефициент на полезно действие 11.0 в 14 мача, в 13 от които започна като титуляр.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago