Бюджетите на АСВЕЛ Вильорбан и Монако може да достигнат 40 милиона евро

Два от водещите френски отбора АСВЕЛ Вильорбан и Монако планират значително да увеличат бюджетите си, като целта е те да достигнат до 40 милиона евро.

АСВЕЛ се подготвя за сериозно увеличение на бюджета през следващия сезон. Новината беше съобщена от президента на Националната баскетболна лига (LNB) на Франция, Филип Осер. По негови думи общият бюджет на клуба може да нарасне до 40 милиона евро.

„Този сезон може да се определи като преходен, но клубът наистина се движи към много голям бюджет. В отбора може да се появят големи играчи – както френски, така и чуждестранни“, отбеляза Осер.

Според информация на журналиста от BasketNews Донатас Урбонас, бюджетът за заплати на играчите на АСВЕЛ през сезон 2026/27 може да достигне 25 милиона евро. Ако тези цифри се потвърдят, клубът ще влезе в топ пет на най-големите инвеститори в Евролигата по разходи за състав.

Осер коментира и ситуацията в Монако, който по-рано се сблъска с финансови трудности. Според него в клуба се е появил амбициозен проект за смяна на собствеността, а дългосрочните перспективи пред отбора изглеждат по-оптимистични.

„Говорим за проект на стойност 30-40 милиона евро. Това е положително развитие на събитията. Ще бъде страхотно, ако Монако успее да се рестартира“, заяви президентът на LNB.

